НАТО прокоментувало ситуацію з російським безпілотником на території Польщі

Раніше Польща заявляла, що не змогла збити російський безпілотник через «погодні умови»

За словами речниці НАТО, дії Росії є безвідповідальними та небезпечними

На території членів НАТО за час повномасштабної війни вже не раз знаходили уламки ракет і дронів, якими Росія атакує Україну. Такі дії РФ є «потенційно небезпечними». Про це заявила речниця НАТО Фара Дахлалла, повідомляє RMF24.

Речниця наголосила, що якщо у НАТО немає інформації, яка вказує на те, що це був прямий напад Росії на її союзників, то дії РФ «є безвідповідальними та потенційно небезпечними».

Нагадаємо, у понеділок вранці, 26 серпня, 15 областей України зазнали масованого ракетного обстрілу з боку Росії. Серед атакованих областей були також регіони вздовж кордону з Польщею.

Як повідомлялося, у південно-східній частині Польщі 26 серпня підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.

До слова, у понеділок, 26 серпня, під час масованого російського обстрілу міст України, о 06:43 повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт, який вилетів з території України. Ймовірно, йдеться про безпілотник, який вилетів з боку Червонограда Львівської області заявив оперативний командувач збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліш.

За словами польського генерала, невідомий об'єкт помітили щонайменше три радіолокаційні станції. Він був під повним контролем і спостереженням польської армії, яка готова була його збити, але не зробила цього через «погодні умови».