Головна Світ Політика
search button user button menu button

НАТО прокоментувало ситуацію з російським безпілотником на території Польщі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
НАТО прокоментувало ситуацію з російським безпілотником на території Польщі
Раніше Польща заявляла, що не змогла збити російський безпілотник через «погодні умови»
фото з відкритих джерел

За словами речниці НАТО, дії Росії є безвідповідальними та небезпечними

На території членів НАТО за час повномасштабної війни вже не раз знаходили уламки ракет і дронів, якими Росія атакує Україну. Такі дії РФ є «потенційно небезпечними». Про це заявила речниця НАТО Фара Дахлалла, повідомляє RMF24. 

Речниця наголосила, що якщо у НАТО немає інформації, яка вказує на те, що це був прямий напад Росії на її союзників, то дії РФ «є безвідповідальними та потенційно небезпечними».

Нагадаємо, у понеділок вранці, 26 серпня, 15 областей України зазнали масованого ракетного обстрілу з боку Росії. Серед атакованих областей були також регіони вздовж кордону з Польщею.

Як повідомлялося, у південно-східній частині Польщі 26 серпня підняли польську та союзну авіацію через загрозу російських ракет на заході Україні.

До слова, у понеділок, 26 серпня, під час масованого російського обстрілу міст України, о 06:43 повітряний простір Польщі порушив невідомий об'єкт, який вилетів з території України. Ймовірно, йдеться про безпілотник, який вилетів з боку Червонограда Львівської області заявив оперативний командувач збройних сил Польщі, генерал Мацей Кліш.

За словами польського генерала, невідомий об'єкт помітили щонайменше три радіолокаційні станції. Він був під повним контролем і спостереженням польської армії, яка готова була його збити, але не зробила цього через «погодні умови».

Теги: Польща НАТО безпілотник війна росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Всього йдеться про 162 об’єкта укріплень у Сумській області
Влада Сумщини хоче найняти на фортифікації охоронців із балончиками
23 серпня, 08:29
При розгортанні Курської операції неминуче постає питання витрат на підтримку життєдіяльності міст та селиш, де залишилось багато людей
Курська операція. Економічні втрати для Росії та України
20 серпня, 21:21
Протягом доби буде чотири години, коли люди зможуть пересуватися територією міста Новогродівка
В одному з міст Донеччини комендантська година триватиме 20 годин
13 серпня, 22:04
Бебі-бум серед ухилянтів. «Здорових дітей уже розібрали, лишилися важкохворі та ВІЛ-інфіковані»
Бебі-бум серед ухилянтів. «Здорових дітей уже розібрали, лишилися важкохворі та ВІЛ-інфіковані» Інтерв’ю
9 серпня, 11:00
У січні 2024 року Ким Чен Ин завітав на виробництво ракет KN-23
Як працює «військова машина» Кім Чен Ина: аналіз Defense News 
8 серпня, 10:36
Над Маріуполем здіймається густий чорний дим
В окупованому Маріуполі спалахнула потужна пожежа в районі військової бази РФ (відео)
4 серпня, 15:47
Орбан під час візиту до Києва закликав Зеленського «зробити перерву, припинити вогонь і почати переговори»
Угорщина завершила «миротворчу місію» щодо України – El Pais
1 серпня, 15:15
«Київ нічого не може зробити, щоб вплинути на позицію Пекіну, нам нічого їм запропонувати»
Україна і Китай: шкідлива ілюзія
28 липня, 21:20
На п'ять ліній оборони наступати – це дебілізм, вважає Кротевич
Начальник штабу «Азова» пояснив, чому не вдався контрнаступ ЗСУ 2023 року
27 липня, 11:00

Політика

НАТО прокоментувало ситуацію з російським безпілотником на території Польщі
НАТО прокоментувало ситуацію з російським безпілотником на території Польщі
Хто може закінчити війну в Україні? Президент Чехії назвав сценарій
Хто може закінчити війну в Україні? Президент Чехії назвав сценарій
Чи зможе Лукашенко вступити у війну з Україною: роз'яснення ISW
Чи зможе Лукашенко вступити у війну з Україною: роз'яснення ISW
Правляча партія Грузії хоче оголосити православ'я державною релігією
Правляча партія Грузії хоче оголосити православ'я державною релігією
Французька поліція відпустила супутницю Дурова
Французька поліція відпустила супутницю Дурова
Кеннеді-молодший пояснив, яку хоче посаду за президентства Трампа
Кеннеді-молодший пояснив, яку хоче посаду за президентства Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
228K
Білорусь відповіла на прохання України щодо відведення військ від кордону
68K
Головна ціль – F-16. Росіяни влаштували полювання, але щось пішло не так
44K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 серпня: ситуація на фронті
16K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз
16K
Загибель мільярдера на яхті в Італії: ЗМІ назвали ім'я головного підозрюваного
9136
Кінець ери Путіна на Афоні? Греція ухвалила радикальне рішення

Новини

Ворожа атака на Україну, удар по готелю в Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 06:55
США посилили санкції проти російської металопродукції: дісталося «Норнікелю» та «Євразу»
24 серпня, 18:23
Голова Фонду державного майна: ТРЦ Ocean Plaza технічно готовий до приватизації
23 серпня, 18:11
Гарріс прийняла номінацію демократів: обіцяє підтримку Україні
23 серпня, 06:16
Вибух у передмісті Києва, спроба теракту в Тель-Авіві: головне за ніч
19 серпня, 06:57
Вибухи в Києві, атака на Ростовську область: головне за ніч
18 серпня, 06:47

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua