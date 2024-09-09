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Десантники НАТО випадково приземлилися на будинки в польському селі під час навчань

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Десантники НАТО випадково приземлилися на будинки в польському селі під час навчань
Один військовий опинився на даху будинку, інший зачепився за лінії електропередач, один отримав травму коліна
фото: olkusz.naszemiasto.pl

Сильний вітер, ймовірно, змінив курс парашутів, і десантники опинилися у селі

У Польщі десантники НАТО приземлилися в селі замість запланованого місця. Про це повідомляє Olkusz Nasze Miasto.

Незвичайний інцидент стався під час навчань з десантування неподалік від польського Олькуша. Парашутисти 2-го розвідувального полку з Грубешува, які мали висадитися в Блендовській пустелі, приземлилися в сусідньому селі Чехло. Один із них опинився на даху будинку, інший зачепився за лінії електропередач. Місцеві жителі були шоковані.

За даними, навчання проходили на військовому полігоні в північній частині Блендовської пустелі. Однак сильний вітер, ймовірно, змінив курс парашутів, і десантники опинилися у селі.

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фото: olkusz.naszemiasto.pl

На місце події були викликані пожежники та швидка допомога. Вони допомогли зняти парашути з ліній електропередач та дахів будинків. Ніхто з військових серйозно не постраждав, окрім одного десантника, який отримав травму коліна.

Комісія з розслідування авіаційних подій вже розпочала розслідування причин інциденту.

Нагадаємо, У Латвії дрон, який було виявлено на сході країни, містив вибухівку та використовувався для атак проти України. Командувач армії Латвії генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що на сході країни впав безпілотник типу «Шахед», який Росія використовує для атак проти України і який залетів із боку Білорусі.

Раніше Повітряні сили ЗСУ інформували, що в ніч на 8 вересня група російських ударних безпілотників порушила повітряний простір Румунії в районі Сабангії. Це сталося під час масованої атаки дронів на південь України, зокрема на Одеську область. 

Також 9 вересня найбільший аеропорт Швеції поблизу Стокгольма на кілька годин зупиняв прийом та відправлення рейсів через наближення невідомих БПЛА. 

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Теги: Польща НАТО навчання розслідування вітер

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