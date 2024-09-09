Десантники НАТО випадково приземлилися на будинки в польському селі під час навчань

Один військовий опинився на даху будинку, інший зачепився за лінії електропередач, один отримав травму коліна

Сильний вітер, ймовірно, змінив курс парашутів, і десантники опинилися у селі

У Польщі десантники НАТО приземлилися в селі замість запланованого місця. Про це повідомляє Olkusz Nasze Miasto.

Незвичайний інцидент стався під час навчань з десантування неподалік від польського Олькуша. Парашутисти 2-го розвідувального полку з Грубешува, які мали висадитися в Блендовській пустелі, приземлилися в сусідньому селі Чехло. Один із них опинився на даху будинку, інший зачепився за лінії електропередач. Місцеві жителі були шоковані.

За даними, навчання проходили на військовому полігоні в північній частині Блендовської пустелі. Однак сильний вітер, ймовірно, змінив курс парашутів, і десантники опинилися у селі.

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фото: olkusz.naszemiasto.pl

На місце події були викликані пожежники та швидка допомога. Вони допомогли зняти парашути з ліній електропередач та дахів будинків. Ніхто з військових серйозно не постраждав, окрім одного десантника, який отримав травму коліна.

Десантники НАТО приземлилися на село у Польщі, а не на пустир, як планувалося. Військові повисли на дротах й дахах будинків pic.twitter.com/QHE4LBY8H1 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 9, 2024

Комісія з розслідування авіаційних подій вже розпочала розслідування причин інциденту.

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Раніше Повітряні сили ЗСУ інформували, що в ніч на 8 вересня група російських ударних безпілотників порушила повітряний простір Румунії в районі Сабангії. Це сталося під час масованої атаки дронів на південь України, зокрема на Одеську область.

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