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Країни Балтії звернулися до НАТО через російську загрозу

Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Країни Балтії звернулися до НАТО через російську загрозу
НАТО закликають посилити протиповітряну оборону
з відкритих джерел

Здатність збивати балістичні ракети є однією із найбільших прогалин в обороні країн НАТО

Литва, Латвія та Естонія закликали НАТО посилити протиповітряну оборону держав-членів, які межують з Росією, на тлі критичної нестачі протиракетних систем великої дальності, повідомляє Bloomberg.

«Очевидно, що прикордонні країни перебувають у найбільш критичній ситуації. Якщо прикордонні країни захищені, то, безумовно, Берлін і Париж також будуть у значно більшій безпеці», – сказав міністр оборони Естонії Ханно Певкур.

Як зазначається, здатність збивати балістичні ракети є однією із найбільших прогалин в обороні країн НАТО.

Літаки НАТО патрулюють повітряний простір Естонії, Латвії та Литви, жодна із яких не має власних винищувачів. Після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну представники країн Балтії також вимагали регулярної присутності на своїй території систем ППО союзників.

Нагадаємо, у східній частині Латвії 7 вересня розбився російський військовий безпілотник. За даними латвійського Міністерства оборони, інцидент зафіксували в Резекненському краї. Відповідальні служби продовжують з’ясовувати обставини інциденту, але, за попередніми даними, російський військовий дрон влетів у повітряний простір Латвії з території Білорусі.

Згодом стало відомо, що дрон, який було виявлено на сході Латвії, містив вибухівку та використовувався для атак проти України.  Командувач армії Латвії генерал-лейтенант Леонід Калніньш заявив, що на сході країни впав безпілотник типу «Шахед», який Росія використовує для атак проти України і який залетів із боку Білорусі.

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Теги: балістичні ракети Балтія НАТО росія

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