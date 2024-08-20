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Захід порушив обіцянки щодо передачі ППО Україні – Bloomberg

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Захід порушив обіцянки щодо передачі ППО Україні – Bloomberg
Як зазначає Bloomberg, поставки систем протиповітряної оборони Україні можуть не відбутись до осені
фото з відкритих джерел

Деякі союзники України досі не виконали зобов'язання, які підтвердили на саміті Альянсу у Вашингтоні

Деякі країни-учасниці НАТО не встигають виконати обіцянки стосовно прискорення поставок систем протиповітряної оборони та іншого військового обладнання Україні. Про це агентству Bloomberg розповіли поінформовані джерела.

За словами джерел видання, деякі союзники України досі не виконали зобов'язання, які підтвердили на саміті Альянсу у Вашингтоні. Йдеться, зокрема, про відправлення щонайменше п'яти додаткових систем ППО дальнього радіуса дії.

Джерела Bloomberg вважають, що обіцяні країнами Альянсу поставки зброї можуть не відбутись до осені, коли Україна очікує відновлення російських ударів по критично важливих об'єктах інфраструктури.

Один із посадовців у розмові з Bloomberg зазначив, що деякі союзники України вчасно не надають військове спорядження українським силам резерву, що негативно впливає на обороноздатність України.

Нагадаємо, протиповітряну оборону України для захисту від російських атак буде посилено. За словами президента України Володимира Зеленського, він обговорив роботу з партнерами над ППО та новими системами для України.

Зокрема, Україна працює над тим, щоб країни-сусіди, які є членами НАТО, допомагали їй збивати російські ракети та дрони.

До слова, Україні потрібно 25 зенітних ракетних комплексів Patriot, щоб повністю закрити небо України.

Як повідомлялося, винищувачі Повітряних сил ЗСУ долучилися до операції в Курській області. Так, у серпні український Су-27 атакував командний пункт росіян у селищі Тьоткіне за кілька кілометрів на північ від лінії фронту.

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Теги: системи ППО зброя війна НАТО

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