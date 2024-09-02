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Одна з країн НАТО не буде розміщувати ядерну зброю на своїй території

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Одна з країн НАТО не буде розміщувати ядерну зброю на своїй території
Стубб повідомив позицію Фінляндії щодо ядерної зброї
фото: Global Look Press

Одна з країн НАТО відмовилася розміщувати ядерну зброю на своїй території

Фінляндія, яка приєдналася до НАТО минулого року, відмовилася розміщувати ядерну зброю на своїй території, про це заявив у програмі «Година з президентом» на Radio Suomi глава держави Олександр Стубб. За його словами, Гельсінкі не висували попередніх умов під час подання заявки на членство в Альянсі.

«Ні. Його не хочуть і не просять», – відповів Стубб на запитання слухача про розміщення озброєння.

Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен говорив, що Гельсінкі ведуть переговори з деякими країнами НАТО з приводу розміщення військ на своїй території. Публічно про це поки не заявляють, але більш детальну інформацію влада пообіцяла надати у лютому.

Нагадаємо, НАТО розгорне біля російського кордону бронетанкову бригаду. Для захисту Фінляндії країни НАТО створюють підрозділ сухопутних військ, який називається англійською абревіатурою FLF (Forward Land Forces). 

Читайте також: Фінляндія планує розміщення військ НАТО на своїй території

Теги: НАТО ядерна зброя Фінляндія озброєння влада переговори

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