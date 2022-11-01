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Президент Литви відреагував на обстріл української енергосистеми

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Президент Литви відреагував на обстріл української енергосистеми
Гітанас Науседа засудив дії кремлівського режиму
фото з відкритих джерел

Литва закликає Євросоюз продовжити санкційну політику проти Росії та Білорусі

Атаки Росії на критично важливі об'єкти інфраструктури в Україні у понеділок є ще одним доказом серйозних воєнних злочинів. Про це заявив президент Литви Гітанас Науседа після зустрічі з прем'єр-міністром Греції у Вільнюсі, передає Delfi.

«Нещодавні дії кремлівського режиму щодо знищення життєво важливих об'єктів цивільної інфраструктури України за допомогою ударів ракет і дронів є ще одним свідченням тяжких воєнних злочинів. Ми повинні продовжувати військову, політичну та гуманітарну підтримку України та допомагати їй протистояти варварській військовій агресії Росії», – заявив Науседа.

Лідер Литви зазначив, що у зв'язку з обстрілами РФ необхідно продовжувати політику санкцій щодо Росії та Білорусі.

«Ми маємо продовжити політику санкцій проти Росії та Білорусі, підготувати новий пакет точних та дієвих санкцій. У свою чергу, нам необхідно посилити оборонні можливості східного флангу НАТО», – додав Науседа.

Крім того, Литва вввжає, що на рівні Євросоюзу необхідно посилити боротьбу зі спробами Росії переписати історію на тлі війни, що йде в Україні та нав'язуванням наративів тоталітарного режиму.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав Іран качкою і закликав ввести санкції проти країни, яка постачає зброю РФ.

До слова, триває 251-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні Сил оборони України на окремих напрямках, не припиняє ведення наступальних дій на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Ворог продовжує обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснює фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та веде повітряну розвідку.

Теги: росія окупанти війна електроенергія Литва Україна росіяни

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