Євросоюз презентував 10 шляхів пришвидшити декарбонізацію енергетики

Котли, які використовують тільки викопне паливо, мають бути замінені або модернізовані – вимога ЄС

На опалення припадає 50% попиту на енергію в ЄС і 70% все ще надходить з викопного палива

Десять провідних організацій сектору відновлювальної енергетики ЄС закликали Єврокомісію, Європарламент та держави-члени впровадити 10 кроків для пришвидшення декарбонізації сектору теплопостачання.

На опалення припадає близько половини попиту на енергію в блоці, 70% з якого надходить з викопного палива, повідомляє «Біоенергетична Асоціація України».

Згідно повідомлення, ЄС планував поступову відмову від викопного палива завдяки переходу на відновлювальну енергетику, використанню відпрацьованого тепла та заходів з енергоефективності. Однак повномасштабне вторгнення росії в Україну змінило план і сектор опалення та охолодження потребує швидких і рішучих змін.

«Наявна криза енергетичної безпеки – це криза опалення. Звичайно, Європа мала план поступової відмови від викопного палива шляхом переходу на ВДЕ та запровадження технологій відпрацьованого тепла і заходів з енергоефективності. Проте повномасштабне вторгнення Росії в Україну змінило план – ціни на енергоносії зросли, а сектор опалення та охолодження потребує швидких і рішучих змін», – стверджує «Біоенергетична Асоціація».

Відповіддю на виклики став план REPower EU. Пакет «Fitfor55» – важливий крок у цьому напрямі, проте цих рішень недостатньо, щоб використати потенціал ВДЕ та інших сталих рішень та досягти кліматичної нейтральності та енергетичної незалежності, стверджують фахівці. У цьому плані є десять пунктів:

Розробити стратегію розвитку сектору опалення та охолодження, узгоджену з кліматичним законодавством та принципами енергетичної безпеки. Розширити будівництво комунікацій для сполучення мереж відновлюваного теплопостачання і сталих відходів у містах. Запровадити обов'язкове теплове планування на місцевому рівні. Забезпечити об’єкти відповідними кваліфікованими кадрами. Переосмислити підходи до фінансування для сталого централізованого опалення. Зупинити субсидування викопного палива та перенаправити ці кошти на ефективні відновлювані та сталі технології. Створити рівні умови для усіх учасників ринку тепла. Стимулювати використання сталого відпрацьованого тепла. Прискорити розгортання відновлюваної енергетики: теплопостачання та електроенергії. Запровадити комплексний підхід до політики декарбонізації.

Експерти уточнюють, що мова йде про цілісний екологічний підхід, що виходить за межі скорочення попиту на енергію. Варто враховувати підвищення енергоефективності, модернізацію будівель, будівництво нових сталих джерел енергії тощо.