Доля Великої Британії вирішиться протягом наступних п'яти років – Сунак

Прем'єр-міністр Великої Британії: «У наступні п'ять років буде більше змін, ніж за останні тридцять років.

Найближчі п'ять років стануть одними з найнебезпечніших і найвизначніших в історії Великої Британії. Про це йдеться у доповіді, з якою 13 травня прем'єр-міністр Сполученого Королівства Ріші Сунак має виступити у лондонському аналітичному центрі Policy Exchange. Витяги з промови глави британського кабміну опублікувала газета The Times.

За словами Сунака, країни Заходу стикаються зі зростаючими загрозами з боку «авторитарних режимів». «У наступні п'ять років буде більше змін, ніж за останні тридцять років. Я переконаний, що наступні кілька років будуть одними з найнебезпечніших і водночас трансформаційних в історії нашої країни», – йдеться у доповіді.

Він вказав на виклик, який кидає країнам Заходу «вісь авторитарних держав», до яких він відносить Іран, Китай, КНДР та Росію.

«Наша країна стоїть на роздоріжжі. Протягом наступних кількох років майже всі аспекти нашого життя – від демократії до економіки та від соціуму до важких питань війни та миру – зазнають змін», – далі йдеться в доповіді Сунака. На його думку, безпеку британців здатна забезпечити лише правляча Консервативна партія.

Раніше стало відомо: Ліберально-демократична партія Великої Британії заявила, що подасть до парламенту вотум недовіри уряду прем’єр-міністра країни Ріші Сунака. Про це пише Reuters. Зазначається, що це планується зробити, аби прискорити проведення парламентських виборів. Лідер ліберал-демократів Ед Дейві заявив, що причиною вотуму недовіри є невдалі результати консерваторів на місцевих виборах, які відбулись раніше.

За підсумками виборів британські консерватори втратили 474 місця в місцевих радах й опинилися на третьому місці за їхньою кількістю, тоді як головна опозиційна Лейбористська партія отримала 186 місць, а Ліберально-демократична партія – 104.