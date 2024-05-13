Референдум про подвійне громадянство у Литві знову провалився

Трохи більш як мільйон людей підтримали ідею подвійного громадянства, але цього виявилося недостатньо

Для того щоб поправку до Конституції про громадянство ухвалили, за неї мала проголосувати щонайменше половина виборців, які мають право голосу

Нова спроба змінити Конституцію шляхом розширення можливостей надання подвійного громадянства у Литві знову не мала успіху. Про це в понеділок, 13 травня, повідомило місцеве видання LRT.

Повідомляється, що за останніми даними, після підрахунку абсолютної більшості поданих голосів у референдумі взяли участь 1 396 828 виборців – 59% від загальної кількості. Трохи більш як мільйон людей підтримали ідею (73,9% тих, що прийшли голосувати), але цього виявилося недостатньо.

Для того щоб поправку до Конституції про громадянство ухвалили, за неї мала проголосувати щонайменше половина виборців, які мають право голосу. Загалом у списках виборців цього року було 2 385 234 особи, тому потрібно було зібрати 1 192 617 голосів, а зібралось 1 011 014.

У 2019 році для прийняття подвійного громадянства потрібно було зібрати 1,24 млн. голосів, але вдалося зібрати – 956 тис. 564 голоси, або 72,35% з тих, хто проголосував.

Цього року було запропоновано змінити Конституцію, виключивши з неї положення, яке тепер перешкоджає громадянам Литви набувати другого громадянства - про те, що «крім окремих випадків, передбачених законом, ніхто не може бути громадянином Литовської Республіки та іншої держави одночасно».

Необхідно було висловити думку з приводу виправленої редакції Конституції: «Громадянство Литовської Республіки набувається за народженням та на інших підставах, встановлених законом. Порядок набуття та втрати громадянства визначається законом».

Політологи та представники громадськості розкритикували це формулювання, назвавши його незрозумілим.

Конституційний суд уточнив, що тільки шляхом внесення змін до Конституції на референдумі можна відкрити можливість мати подвійне громадянство для громадян Литви, які отримали громадянство інших країн після відновлення незалежності.

Референдум проходив в один день із першим туром президентських виборів. Згідно з їхнім результатом, до другого туру вийшли чинний глава держави Гітанас Науседа і прем’єр-міністр Інгріда Шимоніте.

Нагадаємо, 12 травня 2024 року у Литві в неділю відбулися президентські вибори, а також референдум про легалізацію подвійного громадянства.

За посаду президента Литви змагались вісім кандидатів: чинний глава держави Гітанас Науседа, прем'єр-міністерка Інгріда Шимоніте, член Партії свободи, колишній голова Конституційного суду Дайнюс Жалімас, самовисуванець Ігнас Вегеле, самовисуванець Едуардас Вайтку, засновник партії Німанська зоря Ремігіюс Жемайтайтіс, колишній заступник міністра оборони Гедрімас Єглінскіс від опозиційного Демократичного союзу В ім'я Литви, голова Партії праці Андрюс Мазуроніс.

За даними Головної виборчої комісії Литви, на президентських виборах загалом проголосували 59,37% виборців: 47,78% виборців прийшли на вибори в неділю і ще 11,59% проголосували заздалегідь.

Чинний президент Литви Гітанас Науседа перемагає у першому турі виборів глави держави з 44,19% голосів виборців після обробки даних 100% дільниць, відбудеться другий тур. Це випливає з інформації на сайті головної виборчої комісії країни.