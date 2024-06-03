Трамп заявив, що готовий до свого можливого ув'язнення

Експрезидент США вважає, що якщо його справді посадять у в'язницю, він «не впевнений, що громадськість це витримає»

Колишній президент США Дональд Трамп заявив, що «не проти» відсидіти у в'язниці або перебувати під домашнім арештом за звинуваченнями у фальсифікації ділової документації. Про це він сказав в інтерв'ю Fox News.

На питання про можливе покарання, яке йому можуть присудити в Нью-Йорку, зокрема ув'язнення, Трамп сказав: «Я не проти».

«Я бачив, як один із моїх адвокатів днями по телебаченню сказав: «О ні, ви ж не хочете так вчинити з президентом». Я відповів: «Не треба ні про що просити», – додав він.

Експрезидент США вважає, що якщо його справді посадять у в'язницю, він «не впевнений, що громадськість це витримає». На його думку «в певний час настане переломний момент».

Нагадаємо, експрезидент США Дональд Трамп, після обвинувального вироку, за добу залучив $52,8 млн. Передвиборчий штаб зазначає, що йому вдалося побити свій рекорд зі збору коштів. Про це повідомляє Financial Times.

«Велика сума допоможе Трампу скоротити величезну грошову перевагу Джо Байдена і ще раз покаже, як колишній президент США отримав вигоду зі своїх юридичних проблем, щоб профінансувати свою заявку на переобрання», – пише Financial Times.

До слова, у разі свого обрання на пост президента Дональд Трамп готовий розсекретити документи про вбивство Джона Кеннеді, теракти 11 вересня, а також справу Джеффрі Епштейна (мільйонер, що гвалтував молодих дівчат; скоїв самогубство через місяць після ув'язнення, - ред.).