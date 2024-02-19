Урсула фон дер Ляєн хоче вдруге очолити Єврокомісію

Президентка Єврокомісії повторно претендуватиме на свою чинну посаду на виборах у 2024 році

Чинна президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про намір вдруге очолити Єврокомісію як кандидатка від Християнсько-демократичного союзу Німеччини.Про це фон дер Ляєн заявила на пресконференції.

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«Я у 2019 році я вступила на посаду голови Єврокомісії і твердо вірила в Європу. Європа для мене – батьківщина, як і Нижня Саксонія. І тоді, коли надійшла пропозиція очолити посаду голови ЄК я відразу інтуїтивно сказала «Так». Сьогодні через п’ять років по тому я прийняла рішення – свідоме і добре обдумане – піти на другий термін», – сказала фон дер Ляєн.

Президентка Єврокомісії додала, що вдячна керівництву партії Християнсько-демократичний союз за те, що вони запропонували її кандидатуру. Зокрема, лідеру ХДС Фрідріху Мерцу, з яким фон дер Ляєн мала розмову у неділю, 18 лютого, і зранку, 19 лютого. За словами фон дер Ляєн, вона отримала запевнення в повній підтримці. Фон дер Ляєн додала, що світ сьогодні зовсім інший, ніж 2019 року.

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«Впродовж останніх п’ять років ми спільно зробили більше, ніж могли уявити собі. За ці п'ять років зросла не лише моя жертовність заради Європи, але і розуміння того, скільки може зробити ця Європа для людей», – сказала вона.

Очільниця Єврокомісії відзначила, що Європа вистояла під час пандемії коронавірусу і не скотилася до рецесії. Коли ж Росія повномасштабно напала на Україну, і в найбільшій країні Європи розпочалась найбільша війна з 1945 року, Європа відразу включилась і з першого дня встала на бік України, нагадала чинна президентка Єврокомісії.

«І якщо ви пам'ятаєте перші дні Путін намагався поставити нас на коліна. Він намагався шантажувати нас російською нафтою і газом. Але ми не здалися. І попереду у нас великий шлях випробувань», – сказала фон дер Ляєн.

Як наголосила Урсула фон дер Ляєн, економіку слід зробити безпечною до клімату, творчій інтелігенції треба дати шанс стати повноправними учасниками економіки, а цифрові технології спрямувати на подолання бюрократії. Також, за словами президентки Єврокомісії, потрібно вдосконалити міграційну політику і зміцнити кордони. А також – створити оборонний потенціал Європи на основі промисловості. Але над всіма цими завданнями переважає те, що Європа проголосила від самого початку – демократія і віра, відзначила фон дер Ляєн. За її словами, йдеться про вільний союз із 27 країн.

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«І авторитет нашого союзу високий настільки, що багато країн хочуть приєднатися до нього. Від Західних Балкан до України. І це успіх Європи. Але маємо зберігати нашу єдність від розколів – як ззовні, так і зсередини. Зміцнювати наше ядро. Саме це і є моє завдання. І саме тому я йду на другий термін. І саме тому я хочу працювати», – додала вона.

Як повідомлялося, Урсула фон дер Ляйєн може залишитись на другий термін як голова Єврокомісії.

До слова, Європейська народна партія (ЄНП) готова підтримати кандидатуру Урсули фон дер Ляйєн на посаду голови Європейської комісії.