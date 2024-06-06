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У ЄС розпочинаються вибори до Європейського парламенту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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У ЄС розпочинаються вибори до Європейського парламенту
У ЄС розпочалась процедура виборів
фото із відкритих джерел

Понад 370 млн. європейських громадян мають право голосувати в 27 державах ЄС

У Європейському Союзі у сьогодні стартують вибори до Європарламенту, які триватимуть до 9 червня включно. Про це пише Politico.

Нідерланди проведуть вибори 6 червня. Ірландія – 7 червня. Латвія, Мальта, Словаччина - 8 червня. Чехія голосуватиме два дні: 7 та 8 червня, а Італія – 8 та 9 червня. Інші держави ЄС проводять вибори 9 червня.

Понад 370 млн. європейських громадян мають право голосувати в 27 державах ЄС, щоб обрати 720 членів Європейського парламенту.

Ці вибори відбуваються в один тур і мають на меті визначити національні контингенти представників – депутатів Європейського парламенту. Голосування проводиться за повними списками висунутих політичними партіями чи коаліціями кандидатів. Списки, які не набрали 5% голосів, у ЄП не проходять.

Перші оцінки нового складу Європарламенту будуть опубліковані 9 червня близько 20.15-20.30 за брюссельським часом  (21.15-21.30 за Києвом). Попередні результати очікуються між 23:15 та 23:30 (00:15 та 00:30 за Києвом, 10 червня).

На 16-19 липня заплановано пленарну сесію Європарламенту у Страсбурзі. Обрані євродепутати зберуться для структурування політичних фракцій, виборів керівництва Європарламенту та розподілу інших організаційних постів.

Після цього настане період вибору керівниками країн ЄС та Європарламентом голови Європейської комісії (ЄК) та формування виконавчої колегії ЄК – 27 європейських комісарів.

Для обрання головою Єврокомісії кандидат спочатку має одержати підтримку кваліфікованої більшості керівників 27 країн ЄС. Після цього він має набрати не менше 361 голосу від 720 нових депутатів Європейського парламенту.

Чинний голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн вже зголосився піти на другий мандат. На початку березня правоцентристська Європейська народна партія, яка має найбільшу фракцію у Європарламенті, затвердила під час конгресу її кандидатуру на другий термін на посаді голови Єврокомісії.

До слова, Бельгія, яка зараз головує в Раді Європейського Союзу, закликає уряди країн-членів ЄС подумати над початком процедури позбавлення права голосу Угорщини. Про це заявила міністерка закордонних справ Бельгії Аджа Лябіб в інтерв'ю виданню Politico.Вона виступила за те, щоб застосувати до Угорщини процедуру висловлення недовіри за сьомою статтею Договору про ЄС.

Читайте також: Вибори до Європарламенту. На що розраховує Ураїна
Теги: вибори Єврокомісія Європарламент Європа Урсула фон дер Ляєн

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