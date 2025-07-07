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Стало відомо, коли Трамп може оголосити про припинення вогню в Газі

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Стало відомо, коли Трамп може оголосити про припинення вогню в Газі
Трамп закличе ХАМАС скласти зброю і звільнити всіх заручників, якщо той хоче постійного припинення вогню
фото: The White house/Facebook

Трамп може офіційно оголосити про припинення вогню вже в понеділок, якщо буде досягнуто угоди у найближчий час

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп може вже 7 липня оголосити про досягнення домовленості щодо припинення вогню в Секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The National.

Видання зазначає, що 6 липня в катарській Досі поновилися непрямі перемовини між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС. Головною темою переговорів є встановлення режиму тиші та звільнення заручників.

Це сталося через два дні після того, як ХАМАС надав «позитивну» відповідь на запропоновану угоду. Згідно з нею, передбачається:

  • припинення бойових дій терміном на 60 днів;
  • звільнення 10 заручників, які перебувають у Газі живими;
  • повернення тіл ще 18 загиблих у полоні осіб.

Як повідомили джерела The National, якщо угоди буде досягнуто протягом найближчих годин, президент Трамп може офіційно оголосити про припинення вогню вже в понеділок. Очікується, що його заява також міститиме заклик до ХАМАС скласти зброю.

За словами співрозмовників видання, американський лідер може звернутися до керівництва угруповання з вимогою залишити Газу та перебувати у вигнанні.

«Він закличе ХАМАС скласти зброю і звільнити всіх заручників, якщо той хоче постійного припинення вогню», – зазначило джерело.

У проєкті домовленостей передбачено, що питання про завершення війни і виведення ізраїльських військ із Гази розглядатимуть одразу після початку перемир’я.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в країни з’явилася можливість розширити мирні угоди на Близькому Сході. Водночас він категорично відкинув варіант домовленості, за якою угруповання ХАМАС зберігає присутність у Секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Перед відльотом до Вашингтона Нетаньяху підкреслив:

«Ми вже змінили Близький Схід до невпізнання, і тепер у нас є шанс принести велике майбутнє народу Ізраїлю та всьому регіону».

Нагадаємо, ізраїльська сторона виступила з різкою критикою щодо останніх змін, які угруповання ХАМАС запропонувало внести до проекту угоди про звільнення заручників у Секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

Як стало відомо, в неділю, 6 липня, ізраїльська переговорна делегація має прибути до Катару для участі в черговому раунді перемовин із представниками палестинського руху. Утім, напередодні зустрічі ХАМАС передав свою оновлену версію документа, яка, за словами представників уряду Ізраїлю, є неприйнятною.

Теги: перемир'я Ізраїль ХАМАС Дональд Трамп

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