Стало відомо, чи зміняться ціни на газ в Україні після ударів по Ірану

Ізраїльські удари по іранській газовій інфраструктурі вплинуть на ринок газу ЄС, що позначиться і на вартості палива в Україні

Удари Ізраїлю по газовій інфраструктурі Ірану призведуть до зростання цін на газ у Європі, що з великою ймовірністю вплине й на український ринок. Про це повідомив колишній голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв, передає «Главком».

«Ізраїль почав нищити дронами іранську газову інфраструктуру. На цю тему в мене є два коментарі: Перший – емоційний (до іранських посадовців): карма із добре відома бітч. Другий – прагматичний – для тих, хто думає, що робити з закупівлями газу на цю зиму: Це матиме суттєвий вплив на баланс (а отже і ціну в більшу сторону) природного газу в Європі», – зазначив Коболєв.

Допис Андрія Коболєва на Facebook-сторінці Facebook/Andriy Kobolyev

За його словами, Іран постачав газ до Туреччини, а та, своєю чергою, перепродавала його в Європейський Союз. Через атаки на інфраструктуру постачання може зупинитися. Водночас турецька газова система не має можливості компенсувати втрати за рахунок російського газу, оскільки обидва основні трубопроводи – вже завантажені майже на повну.

«Тому Туреччина буде вимушена або зменшувати постачання газу в ЄС, або збільшувати частку більш дорогого LNG. У будь-якому випадку це штовхне ціни в ЄС догори. А якщо Ізраїль продовжить валити по іранському газовому сектору і далі, то частина російського газу може бути перенаправлена і в Іран», – додав Коболєв.

Він також порадив українським споживачам і уряду враховувати ці фактори при плануванні закупівель газу на опалювальний сезон 2025/2026 років.

Раніше «Главком» повідомляв, що у ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала широкомасштабну операцію, в рамках якої ВПС завдають ударів по військових цілях та об'єктах ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС здійснили кілька хвиль атак у різних районах Ірану, включаючи Тегеран, де були вбиті деякі високопоставлені іранські військові, у тому числі голова генштабу ЗС Ірану та командувач КСІР, а також низка вчених-ядерників. Ударів також зазнали кілька ядерних об'єктів країни, зокрема в Натанзі та Фордо, а також позиції іранських військових у різних районах країни.

Також верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї у своєму посланні громадянам назвав злочином удари Ізраїлю по Ірану і заявив, що на Ізраїль чекає «гірка і страшна доля». У свою чергу, президент США Дональд Трамп наклав вето на план Ізраїлю щодо ліквідації верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї.

Нещодавно «Главком» писав, що Ізраїль вважає, що досяг «повної переваги в повітрі» над Тегераном.