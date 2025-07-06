Нетаньяху: Ізраїль не допустить присутності ХАМАС у Газі

Нетаньяху: Ми не допустимо ситуації, яка заохочує викрадення і вбивства. Це означає ліквідацію військового потенціалу ХАМАС

Ізраїль не погодиться на угоду про припинення вогню та звільнення заручників, якщо вона передбачає збереження ХАМАСу в Газі

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що в країни з’явилася можливість розширити мирні угоди на Близькому Сході. Водночас він категорично відкинув варіант домовленості, за якою угруповання ХАМАС зберігає присутність у Секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Times of Israel.

Перед відльотом до Вашингтона Нетаньяху підкреслив:

«Ми вже змінили Близький Схід до невпізнання, і тепер у нас є шанс принести велике майбутнє народу Ізраїлю та всьому регіону».

Прем’єр також чітко дав зрозуміти, що Ізраїль не погодиться на угоду про припинення вогню та звільнення заручників, якщо вона передбачає збереження ХАМАСу в Газі.

«Ми не допустимо ситуації, яка заохочує викрадення і вбивства. Це означає ліквідацію військового потенціалу ХАМАС. ХАМАС там не буде», – наголосив він.

Заява пролунала на тлі нової поїздки ізраїльської переговорної групи до Дохи, де плануються непрямі перемовини з представниками ХАМАС щодо можливої мирної угоди.

Нетаньяху також повідомив, що у Вашингтоні подякує президенту США Дональду Трампу за підтримку під час 12-денної війни Ізраїлю з Іраном у червні. За його словами, та кампанія завершилася «грандіозною перемогою» над Ісламською Республікою.

«Ми роками боялися, що робити з Іраном, і чи зможемо ми його перемогти. Наші героїчні пілоти літали не лише туди, а й над Ліваном, де ми теж довго остерігалися дій «Хезболли». Ми завдали удару по ХАМАСу. Це створює одночасно велику відповідальність і великі можливості», – додав він.

Раніше ми писали, що ізраїльська сторона виступила з різкою критикою щодо останніх змін, які угруповання ХАМАС запропонувало внести до проекту угоди про звільнення заручників у Секторі Газа. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Times of Israel.

Як стало відомо, в неділю, 6 липня, ізраїльська переговорна делегація має прибути до Катару для участі в черговому раунді перемовин із представниками палестинського руху. Утім, напередодні зустрічі ХАМАС передав свою оновлену версію документа, яка, за словами представників уряду Ізраїлю, є неприйнятною.