Статус ядерної держави: КНДР зробила заяву

Чхо Сон Хуей наголосила, що ядерний статус КНДР «залишатиметься незаперечним фактом протягом тисяч років»

Політичне керівництво Північної Кореї заявило, що їхній статус як ядерної держави є «остаточним і незворотним». Про це заявила міністерка закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуей, пише Yonhap.

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Так вона відреагувала на коментарі дій Північної Кореї країнами G7, які засудили незаконні запуски балістичних ракет та заявили, що відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), вона «не може і ніколи не матиме» статусу держави, що володіє ядерною зброєю. «Велика сімка не має повноважень чи кваліфікації для визначення суверенітету і національного статусу Корейської Народно-Демократичної Республіки», – сказала міністерка.

Чхо Сон Хуей додала, що ядерний статус КНДР «залишатиметься незаперечним фактом протягом тисяч років».

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Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у понеділок під час зустрічі з вченими з інституту ядерної зброї наказав, щоб його країна збільшила виробництво ядерних матеріалів збройового класу, оскільки КНДР продовжує проводити нові випробування свого військового арсеналу.

Нещодавно КНДР провела випробування підводного бойового безпілотника. Цей безпілотник також здатний нести ядерну зброю та наносити атаки у територіальних водах противника.