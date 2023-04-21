Головна Світ Політика
search button user button menu button

Статус ядерної держави: КНДР зробила заяву

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Статус ядерної держави: КНДР зробила заяву
фото з відкритих джерел

Чхо Сон Хуей наголосила, що ядерний статус КНДР «залишатиметься незаперечним фактом протягом тисяч років»

Політичне керівництво Північної Кореї заявило, що їхній статус як ядерної держави є «остаточним і незворотним». Про це заявила міністерка закордонних справ КНДР Чхо Сон Хуей, пише Yonhap.

Так вона відреагувала на коментарі дій Північної Кореї країнами G7, які засудили незаконні запуски балістичних ракет та заявили, що відповідно до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї (ДНЯЗ), вона «не може і ніколи не матиме» статусу держави, що володіє ядерною зброєю. «Велика сімка не має повноважень чи кваліфікації для визначення суверенітету і національного статусу Корейської Народно-Демократичної Республіки», – сказала міністерка.

Чхо Сон Хуей додала, що ядерний статус КНДР «залишатиметься незаперечним фактом протягом тисяч років».

Нагадаємо, раніше лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у понеділок під час зустрічі з вченими з інституту ядерної зброї наказав, щоб його країна збільшила виробництво ядерних матеріалів збройового класу, оскільки КНДР продовжує проводити нові випробування свого військового арсеналу.

Нещодавно КНДР провела випробування підводного бойового безпілотника. Цей безпілотник також здатний нести ядерну зброю та наносити атаки у територіальних водах противника. 

Читайте також: Країні потрібна ядерна зброя. Мер Сеула зробив заяву стосовно агресії КНДР
Теги: Велика сімка Північна Корея ядерна зброя

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Як пояснив секретар РНБО, росіяни хочуть вийти на переговори, через що й роблять усе можливе та неможливе
Данілов пояснив, навіщо Путін передав Білорусі «Іскандери»
4 квiтня, 18:11
Ядерні підводні човни Китаю додають складнощів для США і союзників – Reuters
Ядерні підводні човни Китаю додають складнощів для США і союзників – Reuters
4 квiтня, 08:37
Розміщення ядерної зброї у Білорусі: Лукашенко планує візит до Путіна
Розміщення ядерної зброї у Білорусі: Лукашенко планує візит до Путіна
28 березня, 15:16
Азарьонок спробував залякати Захід «чумним грибом»
«Буде плавитися Варшава і потоне Вільнюс»: білоруський пропагандист пригрозив ядерною зброєю
27 березня, 11:18
Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі
Ядерна зброя в Білорусі: США розповіли, чи виконав Путін погрозу
27 березня, 06:38
Білорусь ще може це зупинити. Боррель відреагував на ядерні погрози РФ
Білорусь ще може це зупинити. Боррель відреагував на ядерні погрози РФ
26 березня, 17:54
Чергові ядерні погрози. Путін і Шойгу вигадали брехню про збіднений уран
Чергові ядерні погрози. Путін і Шойгу вигадали брехню про збіднений уран
22 березня, 22:42
Снаряди зі збідненим ураном, які Британія передасть Україні, не є ядерно небезпечними
Міноборони Британії звинуватило Путіна у брехні
22 березня, 10:29
Росіянин зробив надувну ракету
Росія запустила «Сармат» у бік Вашингтона (відео)
22 березня, 07:24

Політика

Статус ядерної держави: КНДР зробила заяву
Статус ядерної держави: КНДР зробила заяву
Вибори у США: стало відомо, коли Байден оголосить про переобрання на другий термін
Вибори у США: стало відомо, коли Байден оголосить про переобрання на другий термін
Міністр оборони Німеччини припустив, як Україна може виграти війну
Міністр оборони Німеччини припустив, як Україна може виграти війну
G7 може повністю змінити існуючий режим санкцій проти Росії: деталі
G7 може повністю змінити існуючий режим санкцій проти Росії: деталі
Коли Україна вступить до НАТО? Міністр оборони Німеччини дав прогноз
Коли Україна вступить до НАТО? Міністр оборони Німеччини дав прогноз
Австрія заморозила російські активи на майже два млрд євро
Австрія заморозила російські активи на майже два млрд євро

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
83K
Путін визнав: заможні українці першими втікають від «русского міра» (відео)
79K
Зіткнулись на глибині: іранський підводний човен змусив спливти американський
26K
Атака дронів: влада назвала кількість збитих під Києвом «Шахедів»
18K
Викрадення Ірини Білик
9819
21 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8741
Священник відмовився від мобілізації через «матюки на емблемах ЗСУ»

Новини

Запеклі бої за Бахмут і висока загроза ракетних ударів: дані Генштабу
Сьогодні, 06:40
День народження під арештом. Скандальному митрополиту Павлу «стукнуло» 62
19 квiтня, 08:26
Важкі бої за Бахмут і Мар’їнку та десять збитих дронів: свіжі воєнні дані
19 квiтня, 06:37
В Одесі та області пролунали вибухи. ППО знешкодило безпілотники – ЗМІ
19 квiтня, 03:02
У Брянській області дрон атакував військомат (відео)
19 квiтня, 01:25
Сили ППО знешкодили сім російських дронів у районі Запоріжжя та Дніпра
19 квiтня, 01:12

Прес-релізи

У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
У Київському Театрі Драматургів відбудеться прем’єра вистави «Невишневий сад»
20 квiтня, 15:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту