Виробництво ядерної зброї. Кім Чен Ин дав задачу науковцям (фото)

Північнокорейський лідер хоче, щоб науковці збільшили виробництво матеріалу для ядерної зброї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин у понеділок під час зустрічі з вченими з інституту ядерної зброї наказав, щоб його країна збільшила виробництво ядерних матеріалів збройового класу, оскільки КНДР продовжує проводити нові випробування свого військового арсеналу. Про це повідомляє Voice of America із посиланням на Корейське центральне інформагентство (KCNA).

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На одній із фотографій на задньому плані на стіні зображені схеми з можливими місцями встановлення боєголовок на різних типах ракет, йдеться у повідомленні.

Звіт KCNA підтверджується зображеннями, на яких видно, як Кім оглядає різні боєголовки, включаючи ряд боєголовок «Хвасан-31», або «вулкан» з корейської мови. На одній зі світлин на задньому плані були відтворені схеми, які показували, як боєголовки можуть бути встановлені на різних типах ракет.

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Північна Корея провела серію випробувальних пусків ракет малої дальності за останні дні, коли Південна Корея й американські сили провели спільні військові навчання, які Пхеньян розглядає як підготовку до вторгнення до КНДР.

Зазначається, що військові в понеділок провели успішне випробування нового підводного ударного безпілотника, а також балістичних ракет, які несли макети ядерних боєголовок.

Раніше повідомлялось, що КНДР випробувала підводний дрон, який здатен нести ядерну зброю.