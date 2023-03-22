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Міноборони Британії звинуватило Путіна у брехні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Міноборони Британії звинуватило Путіна у брехні
Снаряди зі збідненим ураном, які Британія передасть Україні, не є ядерно небезпечними
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Диктатор Володимир Путін намагався дезінформувати світ, звинувативши Захід у постачанні Україні зброї із небезпечним ядерним компонентом

Міноборони Великобританії заявило, що президент РФ Володимир Путін поширює свідомо неправдиву інформацію про постачання Україні снарядів із збідненим ураном. Про це передає Sky News.

21 березня військове відомство анонсувало, що разом із бойовими танками Challenger-2 відправить в Україну бронебійні снаряди, що містять збіднений уран. Такі снаряди «мають високу ефективність при поразці сучасних танків і бронетехніки», пояснили військові.

У той же день Володимир Путін під час переговорів із Сі Цзіньпіном у Кремлі прокоментував цю заяву, сказавши, що «колективний Захід починає вже застосовувати зброю з ядерним компонентом». Він додав, що Росія буде змушена «відповідним чином реагувати».

На це представник Міноборони Великобританії відповів таке: «Британська армія використовує збіднений уран у своїх бронебійних снарядах протягом десятиліть. Це стандартний компонент, який не має нічого спільного з ядерною зброєю чи потенціалом. Росія знає про це, але навмисно намагається дезінформувати».

Збіднений уран відходи процесу збагачення урану, який полягає у виділенні ізотопу урану-235 з природного урану. Він надзвичайно твердий. Тож снаряди з ним дозволяють пробивати навіть дуже товсту броню.

У Збройних силах США раніше наголошували на безпечності уранових боєприпасів. Якщо після вибуху снаряда його уламки не застрягнуть в тілі солдатів, то радіоактивне зараження для них буде мізерно малим і не становитиме загрози. 

Незалежні дослідження вчених, у тому числі з Королівського товариства, показали, що будь-який вплив на здоров'я людей та довкілля від використання боєприпасів із збідненим ураном, ймовірно, буде низьким.

Експерт з хімічної зброї, полковник Хеміш де Бреттон-Гордон назвав коментарі Путіна «абсолютно божевільними» та «повністю невірними», оскільки збіднений уран «не може бути використаний як ядерне паливо або перетворений на ядерну зброю».
 
«Без сумніву, це було сказано для того, щоб переконати президента Сі дати Путіну зброю і налякати людей на Заході тим, що він планує перейти до ядерної зброї», – заявив відставний військовий у коментарі Sky News.

Нагадаємо, що 22 березня переговори Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна завершилися. Глава КНР покинув Москву

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Теги: росія путін Велика Британія ядерна зброя зброя

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