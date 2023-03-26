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Білорусь ще може це зупинити. Боррель відреагував на ядерні погрози РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Білорусь ще може це зупинити. Боррель відреагував на ядерні погрози РФ
фото з відкритих джерел

ЄС готовий відповісти подальшими санкціями

Заяви Рсоії про можливість розмістити тактичну ядерну зброю у Білорусі несе загрозу усій європейській безпеці. Про це заявив глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель у Twitter.

«Розміщення в Білорусі російської ядерної зброї означало б безвідповідальну ескалацію і загрозу європейській безпеці. Білорусь ще може це зупинити, це її вибір», – наголосив він.

За словами Борреля, ЄС готовий відповісти подальшими санкціями.

Нагадаємо, Україна вимагає скликати Радбез ООН, через заяви Росії про розміщення ядерної зброю в Білорусі. Також МЗС також звернулось до білоруського суспільства, з закликом, не допустити реалізації злочинних намірів щодо розміщення на території Білорусі ядерної зброї всупереч її зобов’язанням за Договором про нерозповсюдження ядерної зброї. Наголосивши, що встановлення ядерної зброї ще більше перетворить Білорусь на заручника Кремля та матиме катастрофічні наслідки для її майбутнього. 

Раніше Пентагон відреагував на заяву російського диктатора Володимира Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння.

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Теги: Білорусь погрози ядерна зброя росія

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