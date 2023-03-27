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Ядерна зброя в Білорусі: США розповіли, чи виконав Путін погрозу

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Ядерна зброя в Білорусі: США розповіли, чи виконав Путін погрозу
Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі
фото з відкритих джерел

Білий дім стежить за розвитком подій

Білий дім не бачать ознак того, що Росія переміщує тактичну ядерну зброю до Білорусі. Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Джон Кірбі, передає CNN.

«Ми не бачили жодних ознак того, що він (президент Росії Путін – ред.) виконав цю обіцянку або переміщував будь-яку ядерну зброю», – сказав Кірбі.

Також представник адміністрації Байдена зазначив, що США «доведеться просто спостерігати, до чого це йде».

Нагадаємо, що 25 березня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі, сховище для мають підготувати до липня.

До слова, Пентагон відреагував на заяву Путіна щодо планів розмістити тактичну ядерну зброю в Білорусі. Наразі Сполучені Штати не фіксують готовність Росії застосувати атомне озброєння.

Як повідомлялося, Україна вимагає скликати Радбез ООН через заяви Росії про розміщення ядерної зброї в Білорусі. 

Читайте також: Розміщення ядерної зброї у Білорусі: ISW пояснив задум Путіна
Теги: ядерна зброя росія путін Білорусь США

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