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Ядерні підводні човни Китаю додають складнощів для США і союзників – Reuters

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ядерні підводні човни Китаю додають складнощів для США і союзників – Reuters
фото ілюстративне

Китайські підводні човни зараз оснащуються ракетою третього покоління, дальність дії якої становить понад 10 тис. км

Китай вперше тримає щонайменше один підводний човен з ядерними балістичними ракетами постійно в морі, що посилює тиск на Сполучені Штати та їхніх союзників, які намагаються протистояти зростаючій військовій потужності Пекіна. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що китайський флот, що складається з шести підводних човнів з балістичними ракетами класу «Цзінь», здійснює «майже безперервне» патрулювання від острова Хайнань в Південно-Китайському морі. На думку аналітиків, оснащені новою балістичною ракетою більшої дальності, вони можуть вразити континентальну частину США.

Навіть попри те, що за угодою AUKUS Австралія отримає свої перші атомні підводні човни протягом наступних двох десятиліть, постійне патрулювання китайських балістичних ракет на морі створює навантаження на ресурси Сполучених Штатів і їхніх союзників, які інтенсифікують розгортання сил і засобів у стилі Холодної війни.

Видання додає, що нові патрулювання означають поліпшення в багатьох сферах, в тому числі в логістиці, командуванні і управлінні і озброєнні. За словами військових аташе, колишніх підводників і аналітиків з питань безпеки, вони також демонструють, що Китай починає експлуатувати свої підводні човни з балістичними ракетами так само, як Сполучені Штати, Росія, Велика Британія і Франція робили це протягом десятиліть.

Китайські «патрулі стримування» дозволяють їм погрожувати ядерною контратакою, навіть якщо ракети і системи наземного базування будуть знищені. Згідно з класичною ядерною доктриною, це стримує супротивника від завдання першого удару.

Китайські підводні човни зараз оснащуються ракетою третього покоління JL-3, дальність дії якої становить понад 10 тис. км і яка може нести кілька боєголовок, вперше дозволить Китаю досягти континентальної частини Сполучених Штатів з прибережних вод Китаю.

У попередніх повідомленнях говорилося, що JL-3 не буде розгорнута доти, доки Китай не запустить свої підводні човни наступного покоління Type-096 в найближчі роки.

Міністерство оборони Китаю не відповіло на прохання прокоментувати доповідь Пентагону і розгортання підводних човнів. Пентагон не прокоментував свої попередні оцінки і те, чи є китайські розгортання оперативним викликом.

За даними Тихоокеанського флоту, ВМС США мають близько двох десятків атомних підводних човнів, що базуються в Тихому океані, в тому числі на Гуамі і Гаваях. Згідно з AUKUS, американські і британські атомні підводні човни будуть виведені із Західної Австралії з 2027 року. Такі підводні човни є основною зброєю для полювання на підводні човни з балістичними ракетами за підтримки надводних кораблів і літаків-розвідників P-8 Poseidon. США також мають датчики на морському дні на ключових морських шляхах, які допомагають виявляти підводні човни.

Раніше повідомлялося, що Китай вперше за 60 років змінив позицію щодо Курильських островів.

Також Столтенберг пояснив, чим небезпечне зближення Росії з Китаєм.

Теги: Китай США ядерна зброя

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