Санкції в дії: Росія пхає чіпи з холодильників у військову техніку

Через санкції РФ не отримує технології із Сполучених Штатів

Через санкції Росія змушена використовувати чіпи з посудомийних машин та холодильників у деякій своїй військовій техніці. З лютого поставки технологій лише зі США впав майже на 70%, заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо під час слухань у Сенаті, передає Washington Post.

«У нас є повідомлення від українців, що коли вони знаходять російську військову техніку, вона заповнена напівпровідниками, які ті (росіяни – ред.) дістали з посудомийних машин та холодильників», – сказала міністерка.

Раймондо розповіла, що з моменту введення санкцій наприкінці лютого експорт американських технологій до Росії впав майже на 70%. Ще приблизно 30 країн ухвалили схожі заборони на експорт технологій до Росії та Білорусі. Забороною експорту США хотіли завадити здатності Росії продовжувати війну проти України. За словами міністерки, Сполученим Штатам вдалося це зробити.

Під час свого виступу Раймондо також згадала про нещодавні повідомлення про те, що два російські виробники танків призупинили роботу через брак компонентів.

Росія виробляє небагато власних чіпів, які необхідні як для побутової електроніки, так і для військової техніки. Здебільшого РФ купувала напівпровідники в азійських та західних компаніях. Низка компаній, які виготовляють чіпи, з початку вторгнення припинила постачання технологій до Росії.

До запровадження нових санкцій США та інші західні країни регулювали продаж до Росії мікросхем та інших технологій, які використовують у військовій справі. Так, необхідно було мати урядову ліцензію на продаж чіпів до РФ. Нові ж санкції взагалі заблокували продаж більшості мікросхем комерційного та військового призначення.

Зазначимо, що продаж нових автівок у РФ впав до рекордних позначок. Крім іноземного автопрому, росіяни можуть залишитися і без вітчизняних автівок.