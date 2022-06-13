Як Кремль «вирішив» питання бідності у Росії

Рух рашистської економіки на дно уже не приховати навіть від мешканців великих міст

Поки тривають дискусії над санкціями, які системно підірвали би рашистський експорт, уже наявні санкції обмежують для РФ підтримку звичного рівня життя. Певно, готуючись до війни і застосування санкцій, на Росії змінили деякі показники.

Наприклад, «бідними» з минулого року вважаються не ті, хто отримує менше прожиткового мінімуму, як раніше – а ті, чиї доходи менші 12 916 рублів (навіть за офіційним курсом – лише близько 200 дол) на місяць. Таким чином показник офіційної бідності тримається на рівні 14% – але це свідчить не про успішність соціальної політики, а про вправність статистики.

Але впевнений рух рашистської економіки на дно уже не приховати навіть від мешканців великих міст, які мають вищі накопичення. І це створюватиме додатковий фактор тиску на Кремль.

Перше. 21 млн росіян живуть за офіційною межею бідності (близько 200 доларів на місяць).

Друге. Сотні тисяч росіян, які працюють на іноземні компанії, можуть позбутися роботи через санкції. Про це свідчить доповідь Центру стратегічних розробок (ЦСР).

Війна та санкції проти РФ можуть вплинути на 8 млн робочих місць: 2 млн вакансій іноземний бізнес створив у РФ самостійно, а ще 4–6 млн росіян пов'язані з ним побічно.

На даний момент близько 350 тисяч росіян працюють у компаніях, які вже пішли з РФ або скоротили активність.

Третє. Банки на Росії обмежили свіфт-перекази в євро для юридичних осіб сумами від €15 000.

Таким чином, малий бізнес на РФ опинився фактично відрізаним від постачання товарів з Європи.

Четверте. Мінцифри Росії заморозило проект електронного паспорта на невизначений термін.

Однією із причин стала вартість цифрового паспорта (1000 руб, паперовий коштує 300), ще одна причина – дефіцит матеріалів для електронних носіїв.

П'яте. Всесвітня туристична організація ООН (UNWTO) на позачерговій сесії наприкінці квітня призупинила членство Росії.

Далі буде

Джерело: блог Ростислава Павленка

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