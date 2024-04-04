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Генсек НАТО назвав потенційні сценарії війни в Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Генсек НАТО назвав потенційні сценарії війни в Україні
Генсек НАТО повідомив про значний тиск російських військ на фронті
фото: Facebook/Генштаб

За одним зі сценаріїв, як каже Столтенберг, Україна втратить ще більше своїх території

Союзники по НАТО можуть надати Україні більше допомоги для деокупації територій. В іншому випадку ситуація в країні може стати ще більш небезпечною. Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.

«Ми спостерігаємо натиск російських військ на фронті. Росія мобілізує більше військ. Це з одного боку. А з іншого ми бачимо готовність Росії пожертвувати людьми і військовим спорядженням. Ось чому ми говоримо про терміновість мобілізувати підтримку України», – сказав чиновник.

За словами посадовця, є два сценарії розвитку подій. Союзники по НАТО можуть надати свою допомогу Україні і збройні сили зможуть повернути собі більше території.

«З іншого боку – цього може не статися і Україна втратить ще більше території, і ситуація в Україні може стати ще більш небезпечною», – додав генсек.

Столтенберг уточнив, що для досягнення довгострокового миру в Україні потрібно забезпечити потужні збройні сили країни. У НАТО впевнені, що Україна може досягти нових успіхів, тому потрібно діяти енергійно, щоб надати ще більшу їй підтримку.

Нагадаємо, у березні 2024 року 38% усіх атак російської армії на лінії фронту припало на південний захід від Донецька. Але Росія не досягла якихось помітних успіхів у цьому районі.

Як повідомлялося, Росія практично повністю відновила свої збройні сили після значних втрат під час вторгнення в Україну.

До слова, триває 771-ша перша доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 65 бойових зіткнень. Загалом, ворог завдав шість ракетних та 85 авіаційних ударів, здійснив 88 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Вночі, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 20 БпЛА типу «Shahed-136/131». Силами та засобами протиповітряної оборони України 11 ударних БпЛА було знищено.

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Теги: війна НАТО Єнс Столтенберг

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