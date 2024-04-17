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Стало відомо, коли відбудеться засідання Ради Україна-НАТО

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Стало відомо, коли відбудеться засідання Ради Україна-НАТО
У засідання Ради Україна-НАТО візьме участь президент України Володимир Зеленський
фото: Станіслав Груздєв/glavcom.ua

Рада Україна-НАТО відбудеться на рівні міністрів оборони «для обговорення нагальних потреб у більшій підтримці України»

Вже у п’ятницю, 19 квітня, пройде засідання Ради Україна-НАТО за участі президента Володимира Зеленського. Про це повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

«Президент Зеленський звернувся з проханням про скликання засідання Ради Україна-НАТО. Ми проведемо засідання у п’ятницю», – сказав Столтенберг.

За словами посадовця, Рада Україна-НАТО відбудеться на рівні міністрів оборони «для обговорення нагальних потреб у більшій підтримці України», в ній також візьме участь Володимир Зеленський.

«Зокрема очікую обговорення щодо протиповітряної оборони, а також артилерійських снарядів у продовження чеської ініціативи, яку підтримали Нідерланди й Данія», – додав генсек НАТО.

Як повідомлялося, Україна зробить запит на скликання засідання Ради Україна – НАТО щодо захисту неба, постачання ППО, відповідних систем і ракет.

Раніше стало відомо, що Україна може приєднатися до НАТО лише після завершення війни, яку розв’язала Росія.

До слова, міністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон пояснив, чому на відміну від Ізраїлю, якому Лондон допомагав збивати іранські дрони минулими вихідними, його держава не може допомагати Україні збивати російські дрони.

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Теги: НАТО Єнс Столтенберг Володимир Зеленський системи ППО президент

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