Столтенберг відповів, чи планує НАТО розміщення ядерної зброї в інших країнах

Єнс Столтенберг прокоментував можливість розгортання ядерної зброї в інших країнах

Заява генсека НАТО пролунала після того, як президент Польщі Анджей Дуда сказав про розміщення ядерної зброї на території своєї країни

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс наразі не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах. Про це Столтенберг заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Журналіст запитав, чи ведуться розмови в Альянсі про розширення програми спільного використання ядерної зброї Nuclear Sharing.

«Ні, немає жодних планів розширення домовленостей про спільне використання ядерної зброї, жодних планів щодо розгортання ядерної зброї у будь-яких додаткових країнах НАТО», – відповів Столтенберг.

Ядерний обмін (Nuclear Sharing) – це програма ядерного стримування НАТО. Вона дозволяє надавати ядерні боєголовки країнам-членам Альянсу, які не мають власної ядерної зброї.

Ця відповідь пролунала після заяви польського президента Анджея Дуди про те, що Польща готова піти на розміщення на своїй території американської ядерної зброї.

Як розповів Дуда, питання розміщення ядерної зброї вже протягом деякого часу є предметом польсько-американських переговорів. Зокрема він не приховує того, що під час перемовин заявив про готовність Польщі піти на відповідний крок.

До слова, відома російська пропагандистка Юлія Вітязєва, якій в Україні СБУ оголосило підозру, емоційно відреагувала на готовність влади Польщі розмістити на своїй території американську ядерну зброю.

Вона натякнула на новий статус Львова, який найближчий до польського кордону. Мовляв, місто тепер опиниться під прямою загрозою.