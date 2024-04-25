«Для перемоги України ще не пізно». Столтенберг зробив заяву про постачання зброї

Генсек НАТО переконаний, що для перемоги України над Росією ще не пізно

Столтенберг заявив, що обіцянки щодо військової допомоги Україні мають «перетворитися на реальні поставки»

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що останніми місяцями союзники по НАТО не надавали Україні обіцяної підтримки та закликав прискорити постачання зброї. Про це він сказав під час заходу Atlantic Bridge у Берліні, 25 квітня.

«Ми повинні бути чесними, оскільки така реальність, що останніми місяцями союзники по НАТО не надали обіцяної підтримки Україні», – сказав він.

Генсек НАТО зазначив, що у Вашингтоні не могли протягом кількох місяців виділити фінансування для подальшої допомоги Києву, а постачання європейських боєприпасів набагато нижчі від тих рівнів, які у ЄС обіцяли забезпечити.

За словами Столтенберга, затримка озброєння не минула без наслідків – Росія просунулася вперед. Він також звернув увагу, що брак протиповітряної оборони призвів до того, що російські ракети та безпілотники стали частіше уражати цілі.

Він вважає, що обіцянки щодо військової допомоги Україні мають «перетворитися на реальні поставки».

«Ми зобов’язані перетворити ці зобов’язання на реальні поставки зброї та боєприпасів – і зробити це швидко. Для перемоги України ще не пізно, тому що більша підтримка вже на підході», – наголосив Столтенберг.

Він додав, що для посилення Альянсу необхідно зміцнити країни-члени НАТО, співпрацювати з партнерами в усьому світі та збільшити допомогу Україні.

Нагадаємо, 24 квітня Сенат США ухвалив законопроєкт, який передбачає допомогу Україні на майже $61 млрд, а також включає допомогу Ізраїлю і Тайваню. Документ підтримала переважна більшість американських законодавців, «за» – 79 конгресменів, «проти» – 18.

До слова, за останні місяці Європа наздогнала відставання від США за обсягом військової підтримки України. Європа надала близько €42 млрд, США – €43,1 млрд. Про