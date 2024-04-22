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Столтенберг повідомив, як затримка у допомозі Україні відбилась на полі бою

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Столтенберг повідомив, як затримка у допомозі Україні відбилась на полі бою
фото скріншот відео

Єнс Столтенберг: «Ще не пізно, але, звичайно, затримка призвела до реальних наслідків»

Українські союзники не запізнилися з допомогою Україні, але її затримка все ж відбилася на полі бою. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в ефірі американського телеканалу MsNBC.

«Ще не пізно, але, звичайно, затримка призвела до реальних наслідків: українці відчувають нестачу в артилерійських снарядах у співвідношенні 1 до 5 і навіть 1 до 10 залежно від ділянки лінії фронту», – заявив Столтенберг.

За його словами, Захід бачить, що через нестачу систем протиповітряної оборони Україна стала збивати менше ракет, якими РФ атакує українські міста.

Нещодавно генсек зазначав, що члени Альянсу домовились надати Україні більше систем ППО. Ініціатором пошуку та відправки засобів протиповітряної оборони є Німеччина. У Берліні порадували, що у цьому питання є прогрес.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори.

Експерти Інституту вивчення війни вважають, що за умови швидкого надходження допомоги від США Збройні сили України зможуть призупинити наступ російських загарбників.

У Німеччині не виключають, що погоджена Конгресом США допомога Україні може бути останньою. Тому Європі потрібно зробити для Києва «набагато більше».

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Теги: Єнс Столтенберг США військова допомога

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