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Столтенберг уперше здійснив політ на винищувачі Eurofighter

Ірина Міллер
glavcom.ua
Столтенберг уперше здійснив політ на винищувачі Eurofighter
Столтенберг здійснив політ на винищувачі в межах візиту до авіабази Лааге
фото nato.int

Генсек назвав політ «чудовим досвідом» і підкреслив важливість авіабази Лааге для НАТО

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час візиту до Німеччини 25 квітня вперше політав на винищувачі Eurofighter. Про це у четвер, 25 квітня, повідомилиа пресслужба Північноатлантичного альянсу.

Столтенберг здійснив політ на винищувачі в межах візиту до авіабази Лааге на півночі Німеччини, де дислокується 73-тє тактичне авіаційне крило німецьких Військово-повітряних сил.

Генсек назвав політ «чудовим досвідом» і підкреслив важливість авіабази Лааге для НАТО. За його словами, «звідти здійснюється підготовка найкращих пілотів у світі, а також підтримка різних місій з патрулювання повітряного простору, що є важливим у більш складному середовищі безпеки».

Під час прес-конференції з командувачем ВПС Німеччини генерал-лейтенантом Інго Герхарцем Столтенберг також подякував Німеччині за її вирішальну роль у підтримці України як найбільшого військового донора в Європі.

Нагадаємо, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс наразі не планує розгортання ядерної зброї в інших країнах. Про це Столтенберг заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком.

Ця відповідь пролунала після заяви польського президента Анджея Дуди про те, що Польща готова піти на розміщення на своїй території американської ядерної зброї.

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Як розповів Дуда, питання розміщення ядерної зброї вже протягом деякого часу є предметом польсько-американських переговорів. Зокрема він не приховує того, що під час перемовин заявив про готовність Польщі піти на відповідний крок.

Українські союзники не запізнилися з допомогою Україні, але її затримка все ж відбилася на полі бою. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг в ефірі американського телеканалу MsNBC.

«Ще не пізно, але, звичайно, затримка призвела до реальних наслідків: українці відчувають нестачу в артилерійських снарядах у співвідношенні 1 до 5 і навіть 1 до 10 залежно від ділянки лінії фронту», – заявив Столтенберг.

За його словами, Захід бачить, що через нестачу систем протиповітряної оборони Україна стала збивати менше ракет, якими РФ атакує українські міста.

Нещодавно генсек зазначав, що члени Альянсу домовились надати Україні більше систем ППО. Ініціатором пошуку та відправки засобів протиповітряної оборони є Німеччина. У Берліні порадували, що у цьому питання є прогрес.

Нагадаємо, що Палата представників американського Конгресу підтримала законопроєкт про допомогу Україні у розмірі понад 60 мільярдів доларів. Документ ще має пройти схвалення Сенату та президента. Під час розгляду законопроєкту відхилили всі правки, зокрема від конгресвумен Вікторії Спартц та Марджорі Тейлор Грін – остання виступала проти будь-якої допомоги Україні.

Після голосування конгресмени, попри порушення регламенту, підняли українські прапори. Учора, 24 квітня, закон H.R. 815 про додаткове фінансування потреб національної безпеки, який містить понад $60 мільярдів на підтримку України, підписав президент США Джо Байден. 

«Сьогодні хороший день для миру у світі. Я щойно підписав закон, який стосується допомоги. Це зробить Америку та світ безпечнішими. Це допоможе нашим партнерам захищати свою суверенну землю», - оголосив президент США.

За словами Байдена, нова американська допомога буде доставлена в Україну за лічені години.

Теги: політ Єнс Столтенберг НАТО

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