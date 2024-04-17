Володимир Зеленський прокоментував ситуацію у Чернігові

Зеленський перед засіданням Євроради звернувся до учасників зустрічі у Світовому банку ключових світових фінансистів

Станом на зараз відомо про 17 загиблих у Чернігові. Рятувальна операція на місці тривала весь день і триватиме, поки не з’ясується доля всіх, хто може бути під завалами. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні.

«Сьогодні протягом дня отримував доповіді щодо трагедії в Чернігові – російського удару просто по місту, по цивільній забудові. Будинки пошкоджені, лікарня, зруйновано готель. Люди були під завалами. Багато поранених. Станом на зараз відомо про 17 загиблих. Мої співчуття всім, хто втратив рідних. Рятувальна операція на місці тривала весь день і триватиме, поки не з’ясуємо долю всіх, хто може бути під завалами. Кожному рятувальнику там, на місці, усім медичним працівникам, усім поліцейським, які допомагають, комунальним службам, які залучені, – я дякую кожному, хто рятує життя», – сказав Зеленський.

Президент України також зазначив, що щойно взяв участь у роботі Європейської ради, де були всі лідери нашої Європи. Він подякував Шарлю Мішелю, пану Президенту Євроради, Урсулі фон дер Ляєн, пані Президентці Єврокомісії, та всім керівникам європейських держав та урядів за незмінну увагу до України.

«Підкреслив сьогодні все те, що необхідно для наших подальших дій, для нашого захисту. Звичайно, ППО та фронт – це ключовий пріоритет. Зараз такий час, який треба всім у Європі, у вільному світі використати заради зміцнення – заради більшого виробництва зброї, заради більшого постачання зброї, загалом заради рішучості. На рішучості тримається нормальне життя світу, і Європа точно може не програти цей час – заради нашої спільної безпеки», – наголосив очільник України.

Зеленський перед засіданням Євроради звернувся до учасників зустрічі у Світовому банку ключових світових фінансистів – міністрів фінансів країн-партнерів, керівників провідних фінансових інституцій: «Ми працюємо, щоб Україна мала достатній фінансовий фундамент, без якого не обійтись у захисті від російської агресії. Оборона й відновлення, соціальна стабільність – усе це потребує фінансів, довгострокових програм підтримки. Та нарешті рішучих дій, щоб заморожені російські активи почали працювати для захисту від російського ж терору».

«Сьогодні говорив і з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом. Готуємо на п’ятницю засідання Ради Україна – НАТО. Порядок денний – саме про союзництво, саме про силу спільних дій, про те, як можемо разом, справді разом дати більше захисту життю – усім нашим містам і громадам. Союзники зараз на Близькому Сході показали, що вони насправді можуть. Можуть, коли рішучості достатньо», – сказав президент України.

Наприкінці звернення Зеленський подякував усім у Збройних Силах України, хто готує спеціальні операції: «Сьогодні Збройні Сили України реалізували правильний удар по окупанту в Джанкої, по аеродрому. Дякую, воїни! Дякую за вашу влучність. Дякую Головкому Сирському за організацію цієї операції».

Нагадаємо, що у ніч проти 17 квітня у тимчасово окупованому в Криму було атаковано військовий аеродром у Джанкої.

Як зазначається, одразу кілька гучних вибухів було чутно близько четвертої ранку – перший вибух пролунав приблизно о 3:40 за місцевим часом. Після цього, за словами очевидців, на аеродромі виникла сильна пожежа.

Також сьогодні зранку росіяни завдали ракетних ударів по Чернігову – є загиблі та поранені. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус. У місті створено оперативний штаб, надається вся необхідна допомога.