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Північна Корея запустила балістичні ракети у бік Японського моря – ЗМІ

Наталія Порощук
glavcom.ua
Північна Корея запустила балістичні ракети у бік Японського моря – ЗМІ
КНДР втретє за рік провела випробування балістичної ракети
фото: Yonhap News Agency

Ракета пролетіла близько 300 кілометрів і впала в море, не спричинивши ніякої шкоди

Вранці, другого квітня, КНДР втретє за рік провела випробування балістичних ракет, запустивши ракету середньої дальності у бік Японського моря. Ракета здатна нести тактичну ядерну боєголовку. Про це повідомляє Yonhap.

Об’єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї (JCS) заявив, що зафіксував пуск ракети середнього класу зі стартової позиції поблизу Пхеньяна о 6:53 ранку. Військові запустили ракету із 600-міліметрової системи залпового вогню.

Видання зазначає, що ракета пролетіла близько 300 кілометрів і впала в море, не спричинивши ніякої шкоди. Проте така дальність свідчить, що подібна зброя може уразити більшу частину території Південної Кореї, а Пхеньян стверджує, що на цю ракету може бути встановлено тактичну ядерну боєголовку.

Південна Корея зазначила, що армія країни залишається в повній боєздатності, ділиться інформацією про запуски північнокорейських ракет зі своїми американськими та японськими партнерами, а також посилює спостереження та готується до нових запусків.

Японія підтвердила, що північнокорейська балістична ракета впала у море за межами виключної економічної зони Японії.

Цей запуск балістичної ракети стався через 15 днів після того, як лідер КНДР Кім Чен Ин провів навчальні стрільби із застосуванням надвеликих реактивних систем залпового вогню в західному регіоні країни.

Нагадаємо, що 18 березня Північна Корея здійснила запуск кількох балістичних ракет у напрямку Японського моря. Це другий за рік запуск балістичної ракети КНДР після першого пуску твердопаливної балістичної ракети середньої дальності з гіперзвуковою боєголовкою, 14 січня.

Раніше південнокорейські та американські військові провели спільні авіаційні навчання з відпрацюванням бойових стрільб по ймовірних північнокорейських крилатих ракетах біля західного узбережжя Південної Кореї. 

Як повідомлялося, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин проінспектував польову підготовку військ на великій військовій базі в західному регіоні країни та вкотре закликав підвищити готовність до війни. 

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Теги: ядерна зброя Північна Корея ракета

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