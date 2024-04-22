Польща готова до розміщення ядерної зброї – Дуда

Дуда пояснив, що розмови про розміщення ядероної зброї на території Польщів точаться вже тривалий час

Анджей Дуда: «Маю зізнатися, що коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність»

Влада Польщі готова піти на розміщення на своїй території американської ядерної зброї. Про це заявив президент республіки Анджей Дуда в інтерв'ю виданню Fakt.

Зокрема Дуда пояснив, що розмови про розміщення ядерної зброї на території Польщі точаться вже тривалий час.

«Це вже якийсь час є темою польсько-американських переговорів. Я вже говорив про це кілька разів. Маю зізнатися, що коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність. Росія дедалі більше мілітаризує Кенігсберзький округ. Нещодавно він перебазував свою ядерну зброю до Білорусі», – уточни в Дуда.

Президент республіки також відповів на питання, чи підтримує загальний доступ до зброї в Польщі. Адже Польщає союзником у Північноатлантичному альянсі і також має зобов'язання реалізовуват спільну політику.

«Це суперечливо. У нас немає такої традиції. Ніколи ще, якщо мені не зраджує пам'ять, такого повного та загального доступу до зброї у Польщі не було. Ми можемо обговорити ослаблення деяких кайданів вимог у цій галузі, але я б обережно ставився до повністю загального доступу до зброї», – заявив Дуда.

Нагадаємо, генерал у відставці Ярослав Крашевський заявив, що Польща повинна мати ядерну зброю за кілька років. Крашевський пояснив, що Польща може отримати ядерну зброю в рамках програми НАТО Nuclear Sharing, яка дозволяє США розміщувати ЯО в країнах-членах Альянсу. Відповідаючи на запитання щодо вартості утримання такого виду зброї, він сказав, що «безпека не має ціни».

Nuclear Sharing – це програма, в рамках якої США можуть розміщувати ядерну зброю в країнах Північноатлантичного альянсу. За інформацією росЗМІ, США нібито тримають у країнах Європи та Туреччини 100 тактичних ядерних боєприпасів. Заряди потужністю від 0,3 до 50 кілотонн знаходяться на шести базах у Німеччині, Італії, Туреччині, Бельгії та Нідерландах.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з тим, що Росія розміститла тактичну ядерну зброю в Білорусі, Польща зацікавлена в участі у програмі НАТО Nuclear Sharing, яка є частиною ядерного стримування