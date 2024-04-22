Головна Світ Політика
search button user button menu button

Польща готова до розміщення ядерної зброї – Дуда

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща готова до розміщення ядерної зброї – Дуда
Дуда пояснив, що розмови про розміщення ядероної зброї на території Польщів точаться вже тривалий час
фото з відкритих джерел

Анджей Дуда: «Маю зізнатися, що коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність»

Влада Польщі готова піти на розміщення на своїй території американської ядерної зброї. Про це заявив президент республіки Анджей Дуда в інтерв'ю виданню Fakt.

Зокрема Дуда пояснив, що розмови про розміщення ядерної зброї на території Польщі точаться вже тривалий час.

«Це вже якийсь час є темою польсько-американських переговорів. Я вже говорив про це кілька разів. Маю зізнатися, що коли мене про це запитали, я заявив про нашу готовність. Росія дедалі більше мілітаризує Кенігсберзький округ. Нещодавно він перебазував свою ядерну зброю до Білорусі», – уточни в Дуда.

Президент республіки також відповів на питання, чи підтримує загальний доступ до зброї в Польщі. Адже Польщає союзником у Північноатлантичному альянсі і також має зобов'язання реалізовуват спільну політику.

«Це суперечливо. У нас немає такої традиції. Ніколи ще, якщо мені не зраджує пам'ять, такого повного та загального доступу до зброї у Польщі не було. Ми можемо обговорити ослаблення деяких кайданів вимог у цій галузі, але я б обережно ставився до повністю загального доступу до зброї», – заявив Дуда.

Нагадаємо, генерал у відставці Ярослав Крашевський заявив, що Польща повинна мати ядерну зброю за кілька років. Крашевський пояснив, що Польща може отримати ядерну зброю в рамках програми НАТО Nuclear Sharing, яка дозволяє США розміщувати ЯО в країнах-членах Альянсу. Відповідаючи на запитання щодо вартості утримання такого виду зброї, він сказав, що «безпека не має ціни».

Nuclear Sharing – це програма, в рамках якої США можуть розміщувати ядерну зброю в країнах Північноатлантичного альянсу. За інформацією росЗМІ, США нібито тримають у країнах Європи та Туреччини 100 тактичних ядерних боєприпасів. Заряди потужністю від 0,3 до 50 кілотонн знаходяться на шести базах у Німеччині, Італії, Туреччині, Бельгії та Нідерландах.

Раніше повідомлялося, що у зв'язку з тим, що Росія розміститла тактичну ядерну зброю в Білорусі, Польща зацікавлена в участі у програмі НАТО Nuclear Sharing, яка є частиною ядерного стримування

Теги: Польща ядерна зброя Анджей Дуда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Сьогодні після 09:00 завершилася акція протесту перед КПП «Шегині-Медика» та «Краківець-Корчова»
Поляки розблокували два пункти пропуску на кордоні з Україною
20 квiтня, 11:16
Група з понад 220 іноземців намагалася проникнути до Польщі з Білорусі
Понад 220 нелегальних мігрантів намагалися прорватися з Білорусі до Польщі (відео)
10 квiтня, 22:17
Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України
Польща підняла у небо авіацію через ракетний обстріл України
6 квiтня, 05:52
Потести польських фермерів стали благодатним ґрунтом для російських операцій впливу
«Двійник» працював на українсько-польському кордоні
5 квiтня, 16:14
Основними темами зустрічі стали ситуація на кордоні й торгівля в агросекторі
Українсько-польські перемовини у Варшаві. Кабмін підбив підсумки
28 березня, 16:27
За словами Туска, Україна та Польща шукають рішення, які, можливо, «не будуть всіх повністю влаштовувати»
Україна і Польща близькі до розв'язання зернового питання
28 березня, 15:15
Протест фермерів, які заблокували кордон, тривають у Польщі майже два місяці
Польща розблокувала ще один пункт пропуску на кордоні з Україною
28 березня, 13:32
Прикордонники попередили про черги на польсько-українському кордоні напередодні великодніх свят
ДПСУ попередила про нові черги на польсько-українському кордоні
26 березня, 18:58
На території Польщі 39 секунд ймовірно перебувала російська крилата ракета Х-101
Польща назвала ракету, яка перетнула кордон під час атаки на Україну
25 березня, 18:22

Політика

Польща готова до розміщення ядерної зброї – Дуда
Польща готова до розміщення ядерної зброї – Дуда
Росія та Китай підписали новий договір про військову співпрацю
Росія та Китай підписали новий договір про військову співпрацю
Німеччина натякає, що Україні більше не варто розраховувати на допомогу США
Німеччина натякає, що Україні більше не варто розраховувати на допомогу США
Bloomberg: допомога США дає Україні перепочинок, але навряд самостійно переломить хід війни
Bloomberg: допомога США дає Україні перепочинок, але навряд самостійно переломить хід війни
Санкції США проти підрозділу ЦАХАЛу: реакція Ізраїлю
Санкції США проти підрозділу ЦАХАЛу: реакція Ізраїлю
Атака на військову базу США у Сирії та створення антиєвропейського блоку: головне за ніч
Атака на військову базу США у Сирії та створення антиєвропейського блоку: головне за ніч

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
330K
У Сувальський коридор зайшов півторатисячний контингент під прикриттям авіації
199K
Розстріл патрульних на Вінниччині: стало відомо, чому військові напали на правоохоронців
86K
Під Києвом затопило велике село
33K
Ілон Маск цинічно прокоментував схвалену США допомогу Україні
5231
Дівчина вкрала у полоненого окупанта кілька мільйонів рублів та кинула його
5106
Перший тиждень російського «великого наступу»

Новини

Тариф на світло може бути переглянутий, бо енергосистемі потрібні кошти на відновлення, – радник прем'єра
Вчора, 12:36
Повернення ветеранів важливе для подолання дефіциту кадрів – представниця «Метінвесту»
20 квiтня, 14:34
Через руйнування енергетики уряд вимушений привести тариф на світло до собівартості, – нардеп
19 квiтня, 18:28
Прощання з військовим та активістом Павлом Петриченком (фото)
19 квiтня, 18:10
Малюська пояснив, які наслідки матиме «справа Гринкевичів» для державних закупівель
19 квiтня, 12:48
«Метінвест» запустив безкоштовний психологічний курс по взаємодії з ветеранами війни
19 квiтня, 11:58

Прес-релізи

Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
Майже половина підприємств відзначають покращення ділової активності у порівнянні з минулим роком, – опитування
19 квiтня, 15:45
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua