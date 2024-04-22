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Польща готується розмістити ядерну зброю: російська пропагандистка б'є на сполох

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Польща готується розмістити ядерну зброю: російська пропагандистка б'є на сполох
фото ілюстративне

Прокремлівська блогерка пригрозила Львову 

Відома російська пропагандистка Юлія Вітязєва, якій в Україні СБУ оголосило підозру, емоційно відреагувала на готовність влади Польщі розмістити на своїй території американську ядерну зброю.

Вона натякнула на новий статус Львова, який найближчий до польського кордону. Мовляв, місто тепер опиниться під прямою загрозою.

«Ясно зрозуміло. Доля Львова буквально на очах набуває нових обрисів», – написала прокремлівська блогерка Телеграм.

Як повідомлялося, президент Республіки Анджей Дуда заявив, що Польща має зобов’язання перед НАТО, як член Альянсу й готова розмістити на своїй території ядерну зброю.

Як розповів Дуда, питання розміщення ядерної зброї вже протягом деякого часу є предметом польсько-американських переговорів. Зокрема він не приховує того, що під час перемовин заявив про готовність Польщі піти на відповідний крок.

Нагадаємо, 16 червня президент Росії Володимир Путін оголосив, що Росія перенесла перше розміщення тактичних ядерних боєголовок до Білорусі. Російський диктатор також заявив, що російські сили розгорнуть усі заплановані поставки тактичних ядерних боєголовок до Білорусі до кінця 2023 року.

Також повідомлялося, що у 2023 році голови міністерств оборони Білорусі та Російської Федерації домовились про транспортацію російської тактичної ядерної зброї (ТЯЗ) на білоруську територію. Водночас країна-терорист заявила, що контроль над ядерною зброєю залишається за нею.

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Теги: ядерна зброя пропагандист Польща пропаганда росія

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