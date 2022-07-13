Атака по Часовому Яру: поліція ідентифікувала більшість загиблих (фото, відео)

Наразі вся Донецька область піддається авіаракетним ударам

Правоохоронці ідентифікували більшість загиблих через ракетний удар росіян у Часовому Яру Донецької області. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

«Четверту добу тривають пошукові заходи в місті Часів Яр, де 9 липня військові армії РФ зруйнували п’ятиповерховий будинок. Ворог завдав три удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Поліцейські всі ці дні цілодобово охороняють місце події, поки триває розбір завалів, а також здійснюють ідентифікацію тіл загиблих», – ідеться у повідомленні.

Керівник поліції Донеччини зазначив, що наразі вся Донецька область піддається авіаракетним ударам. Найгарячіші напрямки – Бахмут, Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка. На постійному вогневому рубежі перебуває Авдіївка.

Нагадаємо, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.

До слова, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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