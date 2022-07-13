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  4. Атака по Часовому Яру: поліція ідентифікувала більшість загиблих (фото, відео)
рус
    Події в Україні

    Атака по Часовому Яру: поліція ідентифікувала більшість загиблих (фото, відео)

    Атака по Часовому Яру: поліція ідентифікувала більшість загиблих (фото, відео)
    фото: npu.gov.ua

    Наразі вся Донецька область піддається авіаракетним ударам

    Правоохоронці ідентифікували більшість загиблих через ракетний удар росіян у Часовому Яру Донецької області. Про це повідомляє пресслужба Національної поліції.

    «Четверту добу тривають пошукові заходи в місті Часів Яр, де 9 липня військові армії РФ зруйнували п’ятиповерховий будинок. Ворог завдав три удари по об’єктах цивільної інфраструктури. Поліцейські всі ці дні цілодобово охороняють місце події, поки триває розбір завалів, а також здійснюють ідентифікацію тіл загиблих», – ідеться у повідомленні.

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    Атака по Часовому Яру: поліція ідентифікувала більшість загиблих (фото, відео)
    Атака по Часовому Яру: поліція ідентифікувала більшість загиблих (фото, відео)
    Атака по Часовому Яру: поліція ідентифікувала більшість загиблих (фото, відео)

    Керівник поліції Донеччини зазначив, що наразі вся Донецька область піддається авіаракетним ударам. Найгарячіші напрямки – Бахмут, Слов’янськ, Краматорськ, Костянтинівка. На постійному вогневому рубежі перебуває Авдіївка.

    Нагадаємо, 9 липня, увечері окупанти обстріляли багатоповерхівку у Часовому Ярі, що на Донеччині.

    За даними ДСНС, російські війська били по місту Часів Яр на Донеччині ракетами «Іскандер», випустивши їх щонайменше чотири.

    До слова, триває 140-й день повномасштабної війни Росії проти України. Російські окупанти намагаються створити умови для ведення наступу в напрямку Ізюм – Слов’янськ та масовано обстрілюють з артилерії та авіації населені пункти Донеччини.

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    Теги: росія окупанти ДСНС війна Донеччина Авдіївка Україна поліція окупація звільнення #stoprussia
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    Атака по Часовому Яру: поліція ідентифікувала більшість загиблих (фото, відео)