Нардеп Беленюк відреагував на рішення МОК допустити росіян до Олімпіади-2024

Жан Беленюк вважає, що Україна має виступати на Олімпіаді в Парижі, незважаючи на допуск росіян та білорусів

Беленюк нагадав, що Україна вже мала досвід бойкотування змагань, де представлені «нейтральні» росіяни

Україна не має бойкотувати Олімпійські ігри, незважаючи на допуск до них росіян і білорусів у нейтральному статусі. Про це заявив олімпійський чемпіон і нардеп Жан Беленюк у Facebook.

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На думку Беленюка, Україна має виступати на Олімпіаді в Парижі, незважаючи на допуск росіян та білорусів.

Він нагадав, що Україна вже мала досвід бойкотування змагань, де представлені «нейтральні» росіяни.

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«Досвід того бойкоту, на мою думку, показав нам його неефективність. Спортсмени втратили можливість здобувати перемоги для нашої країни і, що ще важливіше, можливість використовувати міжнародні майданчики для того, щоб доносити інформацію по всьому світу про війну на Батьківщині, надаючи таку можливість росіянам у той же момент!», – зазначив спортсмен.

Він також пригадав історію, яка сталася наступного дня після скасування бойкоту, коли Ольга Харлан привернула увагу міжнародних ЗМІ до України.

Беленюк висловив думку, що Україні не вдалося сформувати міжнародну коаліцію країн-союзників, які б підтримали бойкот, що суттєво посилило б українську позицію та тиск на Міжнародний олімпійський комітет.

За його словами, «треба продовжувати тиснути на МОК і міжнародні федерації щодо дотримання їх же рекомендацій, щоб це не було, як ми знаємо, просто профанацією».

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«Їхати! Перемагати! Не тиснути руку, показуючи, що терористи не гідні жодної поваги! Встановлювати проукраїнську повістку дня в Парижі, використовуючи цей величезний комунікаційний майданчик», – зазначив Беленюк.

Жан Беленюк – борець греко-римського стилю. Багаторазовий чемпіон світу і Європи, чемпіон Олімпійських ігор у Токіо 2020 року, срібний призер Олімпійських ігор 2016 року, чемпіон і срібний призер Європейських ігор (2019, 2015). Також він є народним депутатом IX скликання від фракції «Слуга народу».

Як повідомлялося, міністри закордонних справ Естонії та Литви засудили рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо участі російських спортсменів в Олімпійських іграх-2024.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав партнерів рішуче засудити рішення Міжнародного олімпійського комітету щодо допуску росіян і білорусів до Олімпійських ігор у Парижі під нейтральним прапором.

Нагадаємо, Міжнародний олімпійський комітет допустив російських та білоруських атлетів до Ігор 2024 року в Парижі у нейтральному статусі. Вони зможуть виступати лише в особистих стартах, а не командним складом.