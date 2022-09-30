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Мін’юст США висунув звинувачення проти Дерипаски: йому загрожує до 20 років

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Мін’юст США висунув звинувачення проти Дерипаски: йому загрожує до 20 років
Російський олігарх Дерипаска отримав офіційні звинувачення від США
фото з відкритих джерел

Дерипаска захотів, щоб його власні діти попри санкції народжувались у США та разом зі спільницями організував для цього цілу схему

Російський олігарх Олег Дерипаска може отримати у США 20 років за ґратами через намагання ухилитися від виконання американських санкцій. Про це заявили у міністерстві юстиції США.

Звинувачення висунуті як проти Олега Дерипаски, так і проти трьох жінок, пов’язаних з ним – 45-річної громадянки рф Наталії Бардакової, 42-річної натуралізованої громадянки США Ольги Шрікі, а також 33-річної Катерини Вороніної (Лобанової). Остання вважається матір’ю двох дітей російського олігарха. Причому, сам Дерипаска фігурує в офіційних документах також зі зміненим ім’ям та прізвищем – як Олег Мухамедшин.

Їм висунуті звинувачення у змові з метою обходу санкцій проти Дерипаски, а також компанії «Базовий елемент», пов’язаної з російським олігархом. Крім того, Бардакова звинувачується у наданні ФБР неправдивих показів, а Шкіркі – у перешкоджанні правосуддю шляхом видалення електронних записів щодо її змови з Дерипаскою. Зазначається також, що і Вороніна надавала неправдиві покази представникам влади США з метою народження дітей Дерипаски в Америці.

Згідно з документами обвинувачення, Шрікі організувала продаж музичної студії в штаті Каліфорнія, на суму $3,1 мільйона на користь Дерипаски. Крім того, Шрікі і Бардакова в 2020 році організували дві поїздки Катерини Вороніної до Сполучених Штатів, щоби вона могла народити там дітей Дерипаски.

Таким чином Дерипасці, Бардаковій та Шрікі загрожує до 20 років позбавлення волі через змову з метою порушення Закону про міжнародні надзвичайні повноваження.

Раніше повідомлялося, що російські олігархи хочуть заплатити за вихід з-під санкцій.
Нагадаємо, раніше українська розвідка також повідомляла, що окремі російські олігархи вже обговорюють можливість фізичного усунення президента Росії Володимира Путіна. За даними ГУР, обговорювалося, що олігархи шукають шляхи впливу на Путіна або на його близьке оточення з силового блоку. Але це ускладнюється тим, що президент нікого до себе не підпускає.
Теги: санкції

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