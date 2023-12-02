Головна Думки вголос Ігор Ейдман
search button user button menu button
Ігор Ейдман Соціолог

Нові вороги Путіна

glavcom.ua
У Путіна, мабуть, вирішили, що геї – найвигідніший кандидат на роль «ворогів народу»
фото з відкритих джерел

Російська суспільна свідомість архаїчна, підкреслено маскулінна і перебуває під впливом кримінальної субкультури

Передвиборча кампанія Путіна почалася. Виборців закликають згуртуватися проти внутрішнього ворога, образ якого ліплять з ЛГБТ-руху. Його днями офіційно визнали в Росії екстремістським.

В Адміністрації президента, мабуть, вирішили, що геї – найвигідніший кандидат на роль «ворогів народу». Російська суспільна свідомість архаїчна, підкреслено маскулінна і перебуває під впливом кримінальної субкультури, яка сприймає гомосексуалів як нижчу касту, яку решта зневажає і боїться в неї потрапити.

У Росії ці комплекси і фобії називають традиційними цінностями. Інших цінностей придумати не вдається. Горілка, балалайка і матрьошка не підходять. Сім'я в країні-рекордсмені з абортів і розлучень – теж. Тож залишається тільки одна традиційна цінність – дупа, незаймана содомським гріхом.

Мабуть, з точки зору «фахівців» з АП, росіяни бояться, що геї насильством або обманом до цієї цінності доберуться.

Але фіг їм. Її, не шкодуючи живота свого, захистить Путін. Помре, але ворогові не здасть! Із цією програмою він і йде на вибори.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: вибори путін росіяни ЛГБТ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Інформація про смерть Путіна – лише чутки
Розвідка повідомила, у якому стані перебуває Путін
3 листопада, 10:32
Не допомогли навіть погрози залишити хлопчика без телефона на два дні
Путін потрапив у конфуз під час спілкування із дитиною в окноцентрі (відео)
9 листопада, 10:01
З осені 2022 року Медведчук перебуває у Росії
Медведчук хоче повернути свій український закордонний паспорт
22 листопада, 10:40
Німеччина може позбавити Україну фінансової допомоги
«Дірка» у бюджеті Німеччини може залишити Україну без грошей – Reuters
17 листопада, 15:07
Путін запевняє, що не війна в Україні це не заздалегідь спланована акція
Путін розказав, коли він надумав напасти на Україну
17 листопада, 18:49
РФ сконцентрується на трьох завданнях щодо України: фронт, підрив інфраструктури і підрив суспільної єдності
Голова зовнішньої розвідки розповів, як довго готова воювати Росія
23 листопада, 15:09
Музей історії медицини Латвії оголосив сбір коштів на відновлення плаката
Латвійці за день зібрали кошти на відновлення пошкодженого «черепа Путіна»
17 листопада, 14:00
Чехи запропонували обмежити російських дипломатів
Чехія виступила із новою ініціативою щодо поїздок російських дипломатів
21 листопада, 10:25
О 18:12 мешканці Брянська почули звуки вибухів
Вибухи у Брянську: росіяни заявили про атаку на склад безпілотників
29 листопада, 23:43

Ігор Ейдман

Нові вороги Путіна
Нові вороги Путіна
Президентські вибори у Росії перетворяться на шоу «Живі мерці»
Президентські вибори у Росії перетворяться на шоу «Живі мерці»
Путін хоче показати своїм партнерам та ворогам, що Україна втомилася від війни
Путін хоче показати своїм партнерам та ворогам, що Україна втомилася від війни
Щоденник російського революціонера-релоканта, який живе в одній із європейських столиць
Щоденник російського революціонера-релоканта, який живе в одній із європейських столиць
Росія вже давно робить ставку на ХАМАС
Росія вже давно робить ставку на ХАМАС
У Росії все йде до державного антисемітизму
У Росії все йде до державного антисемітизму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
49K
Ексглава ЦРУ назвав винних у невдалому літньому контрнаступі ЗСУ
23K
Прем’єра з інтригами. У Театрі Лесі Українки стався «неймовірний випадок»
22K
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
8773
В Україні завили сирени через загрозу удару балістичними ракетами (мапа)
8611
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
7234
Одна з країн Європи шукає способи депортації усіх охочих отримати громадянство РФ

Новини

Ворог активізувався на Запоріжжі, намагаючись відбити позиції – Генштаб
Сьогодні, 07:25
Чому нема масованих ракетних ударів РФ по Україні? ЗСУ знайшли пояснення
Сьогодні, 07:13
Аварії на дорогах України, вибух у Дніпрі: головне за ніч
Сьогодні, 06:40
Сніг і дощ, місцями туман: прогноз погоди на 2 грудня
Сьогодні, 03:40
2 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:11
Окупанти атакують на шістьох напрямках: Генштаб повідомив про результати боїв
Вчора, 07:47

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua