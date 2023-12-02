Нові вороги Путіна

У Путіна, мабуть, вирішили, що геї – найвигідніший кандидат на роль «ворогів народу»

Російська суспільна свідомість архаїчна, підкреслено маскулінна і перебуває під впливом кримінальної субкультури

Передвиборча кампанія Путіна почалася. Виборців закликають згуртуватися проти внутрішнього ворога, образ якого ліплять з ЛГБТ-руху. Його днями офіційно визнали в Росії екстремістським.

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В Адміністрації президента, мабуть, вирішили, що геї – найвигідніший кандидат на роль «ворогів народу». Російська суспільна свідомість архаїчна, підкреслено маскулінна і перебуває під впливом кримінальної субкультури, яка сприймає гомосексуалів як нижчу касту, яку решта зневажає і боїться в неї потрапити.

У Росії ці комплекси і фобії називають традиційними цінностями. Інших цінностей придумати не вдається. Горілка, балалайка і матрьошка не підходять. Сім'я в країні-рекордсмені з абортів і розлучень – теж. Тож залишається тільки одна традиційна цінність – дупа, незаймана содомським гріхом.

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Мабуть, з точки зору «фахівців» з АП, росіяни бояться, що геї насильством або обманом до цієї цінності доберуться.

Але фіг їм. Її, не шкодуючи живота свого, захистить Путін. Помре, але ворогові не здасть! Із цією програмою він і йде на вибори.