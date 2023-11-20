Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

ЗСУ розповіли про дії росіян на Лиманському напрямку

Діана Гасюк
glavcom.ua
ЗСУ розповіли про дії росіян на Лиманському напрямку
фото з відкритих джерел

РФ намагається атакувати, але досягнути успіху поки що не вдається

Росія намагається контратакувати та вести наступ на Лиманському напрямку. Там тривають активні бойові дії в напрямку Синьківки. Про це повідомляє начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

«Противник у цьому напрямку шукає слабкі місця в українській обороні і перегруповується. За рахунок того, що там місцевість більш лісова, більше спрямовується керованих авіаційних бомб на цьому напрямку. Слід розуміти, що ця зброя має велику руйнівну дію шляхом ваги», – відзначив Фітьо.

Він підкреслив, що РФ намагається атакувати, але досягнути успіху поки що не вдається. Тим не менш, наразі тривають активні воєнні дії у напрямку Синьківки.

«У разі успіху ворога на цьому напрямку це дасть можливість розвинути атакувальні дії безпосередньо на сам Куп'янськ і вийти на берег річки Оскіл. На куп'янському напрямку було відбито 6 атак ворога. 8 авіаударів завдав противник загалом на Лимансько-Куп'янському напрямку», – сказав він.

За словами Фітьо, там росіяни застосовують керовані авіабомби та дрони для ударів по позиціях ЗСУ.

Нагадаємо, триває 635-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення. Ворог завдав три авіаційних удари, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. 

Теги: зброя інфраструктура населення ворог наступ росіяни

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Я був уже на одній війні, я пройшов уже раз цей шлях назад, і бачив, як тане все хороше, що ми намагалися лишити в собі, замість військової здобичі»
Ми не можемо повернутися назад, бо мирний світ давно змінився
18 листопада, 18:55
Росіяни знову щодня стали піднімати МіГ-31, який потенційно загрожує ракетним ударом по всій території України
Що не так з повітряною тривогою
16 листопада, 15:44
Битва за місто для керівництва РФ перетворилась на комічну військову операцію
Штурм Авдіївки. Російська армія визнала, що безсила
24 жовтня, 18:47
У низці областей вночі було оголошено повітряну тривогу, під час якої лунали вибухи
Повітряна тривога та вибухи в Україні: головне за ніч
1 листопада, 06:55
Припинення війни за умови повернення окупованих територій підтримує вдвічі менше росіян
Скільки росіян хочуть закінчення війни з Україною: результати опитування
1 листопада, 09:22
У працівників не було шансу встигнути добігти до укриття
Атака на Харківщину: з'явилися фото наслідків
22 жовтня, 02:35
Росіяни поступово перетворюєютьАвдіївку на зруйновану пустелю
Ситуація під Авдіївкою значно погіршилася, можливе оточення – Bild
28 жовтня, 15:59
Наслідки російської атаки на населені пункти Херсонщини
Ворог за добу випустив рекордну кількість авіабомб по Херсонщині
6 листопада, 09:13
Протести спалахнули на тлі кількох скандалів, які спровокувала мовознавиця
Студенти «Львівської політехніки» вийшли на мітинг проти Фаріон (відео)
14 листопада, 13:06

Події в Україні

ЗСУ розповіли про дії росіян на Лиманському напрямку
ЗСУ розповіли про дії росіян на Лиманському напрямку
Японія передала Україні обладнання для розмінування
Японія передала Україні обладнання для розмінування
Військові мають можливість оскаржити висновки ВЛК: названо два способи
Військові мають можливість оскаржити висновки ВЛК: названо два способи
Звільнення керівництва Держспецзв’язку та новий пакет допомоги від США. Головне за 20 листопада
Звільнення керівництва Держспецзв’язку та новий пакет допомоги від США. Головне за 20 листопада
Повітряні Сили попередили про атаку дронів
Повітряні Сили попередили про атаку дронів
ЗСУ завдали вогневого ураження противнику на лівобережжі Дніпра Херсонщини – Генштаб
ЗСУ завдали вогневого ураження противнику на лівобережжі Дніпра Херсонщини – Генштаб

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
Відсторонений заступник глави Нацполіції Тишлек, у дружини якого паспорт РФ, продовжує отримувати зарплату
26K
Безугла дорікнула Залужному через зустрічі з відомою волонтеркою
12K
Хто вбив мобілізацію і «Залужний просить про допомогу». Інтерв'ю, яке наробило галасу
5912
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
5810
Чотири блоки ТЕС відключено від енергосистеми: до чого готуватися українцям
4921
ЦАХАЛ показав 55-метровий тунель ХАМАСу під лікарнею у Газі

Новини

Шурма розповів про заплановану реформу Бюро економічної безпеки
Вчора, 10:17
Окупанти припинили атаки на двох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:09
Новий командувач Медичних сил ЗСУ, вибух гранати у Києві: головне за ніч
Вчора, 06:32
Сніг, подекуди дощ: прогноз погоди на 20 листопада
Вчора, 04:42
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:15
Чергова атака дронів на Україну, пожежа в Росії: головне за ніч
19 листопада, 06:24

Прес-релізи

У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
У Київ Мілітарі Хаб відбудеться терапевтична зустріч для захисників та захисниць
14 листопада, 11:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua