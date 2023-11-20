ЗСУ розповіли про дії росіян на Лиманському напрямку

РФ намагається атакувати, але досягнути успіху поки що не вдається

Росія намагається контратакувати та вести наступ на Лиманському напрямку. Там тривають активні бойові дії в напрямку Синьківки. Про це повідомляє начальник служби зв’язків з громадськістю командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

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«Противник у цьому напрямку шукає слабкі місця в українській обороні і перегруповується. За рахунок того, що там місцевість більш лісова, більше спрямовується керованих авіаційних бомб на цьому напрямку. Слід розуміти, що ця зброя має велику руйнівну дію шляхом ваги», – відзначив Фітьо.

Він підкреслив, що РФ намагається атакувати, але досягнути успіху поки що не вдається. Тим не менш, наразі тривають активні воєнні дії у напрямку Синьківки.

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«У разі успіху ворога на цьому напрямку це дасть можливість розвинути атакувальні дії безпосередньо на сам Куп'янськ і вийти на берег річки Оскіл. На куп'янському напрямку було відбито 6 атак ворога. 8 авіаударів завдав противник загалом на Лимансько-Куп'янському напрямку», – сказав він.

За словами Фітьо, там росіяни застосовують керовані авіабомби та дрони для ударів по позиціях ЗСУ.

Нагадаємо, триває 635-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 54 бойових зіткнення. Ворог завдав три авіаційних удари, здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.