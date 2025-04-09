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Суд зобовʼязав адміністрацію Трампа пропускати журналістів AP у Білий дім

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Суд зобовʼязав адміністрацію Трампа пропускати журналістів AP у Білий дім
Раніше пресслужба Трампа заборонила агентству акредитуватися на будь-які заходи за участю президента через розбіжності у поглядах
фото: AP

Феміда наказала адміністрації Трампа «поставити AP у рівні умови для подібних видань»

Суд наказав адміністрації президента США Дональда Трампа відновити доступ новинному агентству Associated Press до заходів Білого дому. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на AP.

Окружний суддя США Тревор Макфадден наказав адміністрації «поставити AP у рівні умови для подібних видань, попри використання AP неугодної термінології».

«Згідно з першою поправкою, якщо уряд відкриває двері для деяких журналістів – чи то в Овальному кабінеті, чи деінде, – він не може закрити ці двері для інших журналістів через їхні погляди. Конституція вимагає не менше», – зазначив він.

Суддя відклав виконання свого наказу на тиждень, даючи уряду час на відповідь адміністрації США або оскарження.

Associated Press зазначає, що невдовзі після винесення рішення репортеру та фотографу агентства не дозволили приєднатися до кортежу прес-пулу Білого дому, щоб висвітлити появу Трампа перед Національним республіканським комітетом Конгресу.

Нагадаємо, новинна агенція Associated Press не змогла через суд поновити своє право відвідувати заходи для преси, організовані командою президента США Дональда Трампа.

Раніше пресслужба Трампа відмовила агентству Associated Press в акредитації на будь-які заходи за участю президента через принципову позицію редакції щодо того, що Мексиканська затока у матеріалах не буде перейменована на Американську. Журналісти стверджують, що президент таким чином порушив першу поправку до конституції США, яка гарантує свободу слова.

До слова, журнал Der Spiegel виявив у вільному доступі номери телефонів і електронні адреси, а подекуди й паролі до поштових скриньок деяких топпосадовців адміністрації Трампа Дональда.

Так, журналісти знайшли дані радника Трампа з національної безпеки Майка Волца, координаторки розвідки Талсі Габбард та міністра оборони Піта Гегсета.

Інформація була зібрана через комерційні пошукові системи людей та оприлюднені в мережі дані користувачів. Багато з цих номерів та адрес досі активно використовуються. Вони пов’язані з акаунтами в соціальних мережах Instagram, LinkedIn, Dropbox та додатками для трекінгу фізичної активності. Телефонні номери відповідають профілям у WhatsApp і Signal.

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Теги: журналіст США

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