Американці реанімують Росію. Що отримує Україна?

Сторони домовилися про забезпечення безпечного судоплавства у Чорному морі та припинення ударів по енергетиці

У Саудівській Аравії завершився кількаденний раунд переговорів (або, як їх ще називають, «технічних консультацій») між Україною і США, а також Росією і США. Вони стали логічним продовженням розмови 18 березня Дональда Трампа з Володимиром Путіним, яка в цілому лишила по собі не надто оптимістичні враження. Після неї спецпредставник американського лідера Стів Віткофф анонсував перемовини делегацій США та РФ, а пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що відбудуться також перемовини делегацій США та України.

Планувалося, що ці зустрічі мали відбутися паралельно у форматах Росія – США та Україна – США, де американським представникам відводилася б роль «човникових дипломатів», які б бігали би між різними кімнатами до українців та росіян. Однак насправді цей формат не було реалізовано.

Яких домовленостей досягнуто і чи виграла від них Україна – в матеріалі «Главкома».

Витівки Віткоффа перед переговорами

Після розмов з Путіним і Зеленським Дональд Трамп у своєму гіперболізованому стилі заявив ледь не про фантастичні їхні результати та анонсував неймовірний прорив, який от-от призведе до миру. Та вже за декілька годин після нібито домовленостей Трампа з Путіним про припинення обстрілів інфраструктурних об’єктів російська бомба влучила у лікарню в Сумах, а місто Кропивницький зазнало найбільшої атаки «шахедами» з початку повномасштабної війни. І це сталося попри нібито прямий наказ Путіна своїй армії зупинити обстріли.

Російське Міноборони наступного дня дало цинічне пояснення. Мовляв, як тільки надійшов наказ Путіна, Росія самостійно знищила сім уже запущених по Україні дронів, але всі інші вже не встигла зупинити. І, попри очевидну недолугість таких виправдань, спецпосланець американського лідера Стів Віткофф заявив, що вірить Путіну, не помітивши жахливі руйнування в Україні.

Взагалі персона Віткоффа в останні дні перед переговорами у Саудівській Аравії привернула до себе аж надто багато уваги. Він відзначився декількома скандальними заявами, які здійняли хвилю обурення в Україні. Віткофф дав півторагодинне інтерв’ю одіозному пропагандисту Такеру Карлсону, в якому фактично дав зрозуміти, що вважає легітимною претензію Росії на українські території.

На думку Віткоффа, головний камінь спотикання у переговорах щодо завершення війни – статус територій, причому навіть не окупованих росіянами: «Я вважаю, що головне питання в цьому конфлікті – це так звані чотири регіони: Донбас, Крим. Ви знаєте ці назви – Луганськ, і ще два інші (Запорізька і Херсонська області – «Главком»). Це російськомовні регіони, там проводилися референдуми, на яких переважна більшість людей висловилася за те, щоб бути під владою Росії. На мою думку, саме це є ключовим питанням у конфлікті».

Це, по суті, перший випадок, коли чиновник такого рангу (а Віткофф підкреслював, що представляє не свою особисту думку, а позицію президента) хоч не прямо, але заговорив про легітимність так званих «референдумів», які Росія проводила під дулами автоматів у 2014 і 2022 роках на нині окупованих територіях, включаючи півострів Крим.

Але, попри цілком очікуване обурення в соцмережах, українська влада напередодні переговорів в Ер-Ріяді на такі заяви реагувати не поспішала. Перша реакція надійшла за пару днів, та й та, не від вищого керівництва країни, а від голови парламентського комітету з питань зовнішньої політики Олександра Мережка. Нардеп звинуватив Віткоффа у ретрансляції російської пропаганди. «Я не розумію, про що йдеться – про невігластво, про наївність, про непрофесійність? І у мене питання, ким він є? Він є посланець Трампа, чи, може, він посланець Путіна? Я вважаю, що найгірше в цій ситуації, найнебезпечніше те, що пан Віткофф у цьому інтерв’ю каже, що «я представляю інтереси Трампа, я висловлюю його точку зору», – заявив Мережко в інтерв’ю «Радіо Свобода» і закликав Трампа відкликати Віткоффа з посади.

А вже у розпал перемовин в Ер-Ріяді з’явилося інтерв’ю Володимира Зеленського журналу Time, в якому український президент дозволив собі м’які випади в бік команди Трампа. Зеленський висловив думку, що Росії вдалося вплинути на деяких людей із команди Білого дому за допомогою дезінформації. «Їхній сигнал американцям полягав у тому, що українці не хочуть припиняти війну, і треба щось зробити, щоб їх змусити», – сказав президент України.

Для інтерв’ю журналу Time Володимир Зеленський позував на фоні двох картин у своїй спальній кімнаті за робочим кабінетом. На одній з них зображений Кремль, що палає, на іншій – українські солдати, які протистоять росіянам фото: Time

Напередодні чергового раунду переговорів в Саудівській Аравії представник президента США Кіт Келлог розповів, що їхній формат відрізнятиметься від попередніх зустрічей. У них братимуть участь технічні групи від сторін збройного конфлікту (Росії та України). «Це будуть переговори за принципом близькості, тобто одна група буде в одній кімнаті, інша група – в іншій. Вони сидітимуть, розмовлятимуть, ходитимуть туди-сюди, на кшталт човникової дипломатії. Так це буде працювати. А потім ми з'ясуємо, які позиції займають сторони», – заявив Келлог ABC News 20 березня. Але далі щось пішло не так. Адже після зустрічі з українською делегацією 23 березня, наступного дня американці зустрілися із росіянами, а, коли ті вже залишили Ер-Ріяд, знову з українцями. У цьому контексті важливо зрозуміти з ким і про що саме домовлялися представники країн.

Що принесли попередні переговори

Аби зрозуміти, наскільки серйозними є наміри сторін під час переговорів, варто поглянути на дійових осіб і питання, які обговорюються.

18 лютого під час першої зустрічі делегацій Росії і США в Ер-Ріяді російську сторону представляли найближчі соратники Путіна – помічник диктатора Юрій Ушаков, директор Служби зовнішньої розвідки Сергій Наришкін, а також очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв, відомий тим, що брав участь у закулісних переговорах щодо звільнення ув’язнених у США. З американської сторони були присутні вже згаданий посланець США із питань Близького Сходу Стів Віткофф та радник з національної безпеки США Майк Волтц. А перед зустріччю переговори між собою провели держсекретар США Марко Рубіо та глава МЗС Росії Сергій Лавров.

Про що йшлося

Про створення механізму консультацій для усунення «подразників» у російсько-американських відносинах. Про створення робочих груп щодо врегулювання конфлікту в Україні. Про якнайшвидше призначення послів США та Росії та «зняття перешкод для дипломатичних місій». Також сторони домовилися зняти обмеження на банківські перекази в посольства.

11 березня у Джидді відбулася зустріч української і американської делегацій. Американську делегацію представляли держсекретар Марко Рубіо та радник із національної безпеки Майк Волтц. Українську делегацію очолював глава Офісу президента Андрій Єрмак, в неї також входили міністр оборони Рустем Умєров, глава МЗС Андрій Сибіга, заступник глави Офісу президента Павло Паліса.

Радник президента США Майкл Волц, держсекретар Марко Рубіо, глава Офісу президента України Андрій Єрмак, глава МЗС України Андрій Сибіга і міністр оборони України Рустем Умєров під час зустрічі у Джидді 11 березня фото: Офіс президента

Про що йшлося

Про укладання угоди щодо критичних мінеральних ресурсів. Про 30-денний режим припинення вогню з Росією без жодних попередніх умов.

Утім, вже на останній зустрічі в Ер-Ріяді рівень представництва був значно нижчим, що, звісно, можна пояснити «технічним» характером цих переговорів. Але очевидно, що особливо чутливі питання узгоджувалися з вищим керівництвом.

Суперечливі результати

Як вже зазначалося, спочатку планувалося влаштувати «човникову дипломатію» між української та російською стороною – одночасну комунікацію американців з двома делегаціями, які одна з одною не перетинаються. Утім, плани скорегувалися: представники США повідомили, що відбудуться окремі зустрічі американців з українцями та росіянами, причому у різні дні. А під кінець понеділка стало відомо, що після зустрічі американців з росіянами запланована друга зустріч американської і української делегацій у вівторок. Вочевидь, причина цьому – понад 12 годин переговорів між росіянами і американцями. Українці повідомили, що залишаються в Ер-Ріяді і на 25 березня.

Перша зустріч української та американської делегацій в Ер-Ріяді відбулася 23 березня. Україну представляли міністр оборони Рустем Умєров та заступник глави Офісу президента Павло Паліса. США – директор із планування політики при держсекретарі Майкл Антон, помічники спецпредставника США Кіта Келлога і представники офісу радника з нацбезпеки Майкла Волца.

Про що йшлося

Про безпеку судноплавства в Чорному морі та припинення атак на українські порти, а також про долю Запорізької АЕС

Після зустрічі міністр оборони України Устем Умєров коротко повідомив про результати у соцмережі X: «Ми завершили нашу зустріч з американською командою. Дискусія була продуктивною та цілеспрямованою – ми обговорили ключові питання, включаючи енергетику. Мета президента Володимира Зеленського – забезпечити справедливий та довготривалий мир для нашої країни та нашого народу – і, відповідно, для всієї Європи. Ми працюємо над тим, щоб зробити цю мету реальністю».

24 березня пройшов вже раунд консультацій між американською та російською делегаціями. Росіян представляли голова комітету Ради федерації з міжнародних справ Григорій Карасін і генерал Сергій Бесєда. Важливо зазначити, що Карасін – це кадровий дипломат, багато років працював у МЗС. Бесєда – колишній очільник 5-ї служби ФСБ, що займається оперативною інформацією та міжнародними справами. Нині Бесєда є радником голови ФСБ, був фактично головою російської «делегації експертів» в Ер-Ріяді.

Керівник російської «делегації експертів» Сергій Бесєда фото: журнал «ФСБ: За и против»

Склад американської делегації був такий же, що й на зустрічі з українською стороною.

Про що йшлося

Про домовленості щодо поновлення «зернової угоди» на Чорному морі – тобто про фактичну пролонгацію підписаної Україною і Росією за участю посередників угоди від 2022 року, згодом порушеною росіянами.

Між тим, речниця російського МЗС Марія Захарова прямо заявила, що «проривів» від переговорів очікувати не варто. А її шеф Сергій Лавров вийшов з явно не «миротворчою» заявою: він нагадав, що завдання «денацифікації» України ніхто не знімав та назвав українців «вигодованими нацистами», які хочуть поставити «під расистські, нацистські всю Європу для війни проти РФ». Навряд чи хтось почув в заїждженій риториці Лаврова щось нове, але такі заяви саме в розпал перемовин дуже добре передавали справжню налаштованість на них Кремля. Тим більше, що, як і попередні переговори, так і нинішні супроводжувалися масованим ударом Росії по Україні. Так, внаслідок обстрілів у Сумах за добу постраждали понад 100 цивільних.

Закритий формат переговорів і інформаційний вакуум, пов’язаний з цим, впродовж дня заповнив… президент США Дональд Трамп. «Ми уклали угоду про рідкоземельні мінерали. Ми підпишемо її найближчим часом. Зараз ми говоримо про території. Ми говоримо про лінії розмежування, говоримо про енергетику, володіннях електростанціями. Дехто каже, що електростанція (ймовірно, мова про Запорізьку АЕС) повинна належати США… тому що в нас є досвід (управління)», – сказав Трамп на зустрічі з кабінетом міністрів, пише Clash Report.

Те, що питання територій, ситуації на Запорізькій АЕС, контролю за дотриманням режиму тиші обговорюються США з Україною і Росією – не новина. Несподіваним було те, що такі нерядові питання обговорюються «технічними» делегаціями, принаймні так формат цих зустрічей називають її учасники. Наприклад, незрозуміло було, про яку «угоду» про рідкісноземельні метали йдеться – про рамкову, текст якої Зеленський і Трамп мали б підписати в Овальному кабінеті, чи про абсолютно новий розширений документ, на якому наполягали останнім часом США? Те саме стосується і територій. Надвечір понеділка 24 березня видання The Moscow Times з посиланням на джерела повідомило, що Росія на переговорах у Ер-Ріяді продовжує вимагати виведення ЗСУ з Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей України. Але очевидно, що навіть обговорення такого «компромісу» абсолютно неприйнятне для Києва.

Зранку 25 березня, коли українська і американська делегації вже почали свою зустріч, всі очікували спільного комюніке росіян та американців. Але речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що зміст переговорів в Саудівській Аравії не оприлюднюватиметься, оскільки це були технічні консультації. Хоча раніше Reuters із посиланням на російське джерело повідомив, що по завершенню перемовин проєкт спільної заяви щодо їхніх підсумків був направлений до Вашингтона. У той же час джерело Reuters у Білому домі повідомило, що на перемовинах в Ер-Ріяді спостерігається прогрес та певне «позитивне оголошення» слід очікувати у «найближчому майбутньому». Між тим українська і американська делегації за годину після початку зустріч уже завершили.

Про що домовились

Росіяни вустами заступника голови комітету по обороні та безпеці Ради Федерації Володимира Чижова заявили, що спільна заява за результатами консультацій РФ та США нібито була готова, але зірвана через позицію України. Про те, що думає Київ з приводу перемовин в Ер-Ріяді згодом розповів Володимир Зеленський на спеціальному брифінгу. Зі слів українського президента не випливало, що перемовини завершилися провально, хоча про спільне комюніке трьох сторін домовитися не вдалося. Саме цим пояснюється спроба видати два окремих комюніке – українсько-американське і російсько-американське.

Чотири пункти цих комюніке є однаковими:

Тиша на морі. Вільне судноплавство для цивільних, торгових суден та режим тиші щодо обстрілів по портовій інфраструктурі; Тиша на енергетичних об'єктах. Окремий список своїх енергооб’єктів, на які має поширюватися цей мораторій, Україна передала до США; Контроль і моніторинг дотримання тиші (окремо згадується можливість залучення до моніторингу третьої сторони – країн Європи, Туреччини, країн Близького Сходу); Рух до сталого і справедливого миру (цей пункт був зафіксований за пропозицією США.

А от п’ятий пункт в різних комюніке різниться. В українсько-американському комюніке згадується про те, що США допомагатиме з поверненням українців, які перебувають у полоні. Це стосується і цивільних, і військових полонених. В п’ятому пункті російсько-американського комюніке згадується допомога росіянам з боку США в транспортуванні російських вантажів Чорним морем. За словами Зеленського, Україна виступила проти цього пункту як спільного, оскільки це виглядало б як підтримка зняття санкцій проти Росії. «Хочу подякувати команді президента Трампа за конструктивну роботу його команди», – додав український президент.

Домовленості мають почати діяти після публікації комюніке американською стороною. На запитання про те, що робитимуть сторони у разі порушення домовленостей, президент України пояснив, що це не було внесено у спільний документ на прохання американців. Однак сторони домовилися у разі виявлення порушень звертатися з відповідним фактами до США.

Зеленський підкреслив, що Україна не грається з припиненням вогню із самого початку перемовин: «Багато людей та країн щиро широко відкривають очі. Особливо тих, хто думав, що ми на це не підемо. Тих, хто вважав, що «тупик». Мовляв, росіяни на це й розраховували. Ми робимо так, як вважаємо правильним будувати нашу стратегію на перемовинах».

Згадав український президент і про угоду про корисні копалини. Він зазначив, що Штати запропонували новий проєкт великої повної угоди. Рамкова угода, яка мала стати попереднім етапом перед підписанні великої, – вже неактуальна. «Деталей у мене ще немає. Я попросив нормально розібратися з цією угодою. Зробити роз'яснення всіх деталей, а потім вже збиратися, розуміючи, що це вже серйозний документ. Напевно, цей документ буде напрацьовуватись сторонами», – додав український президент.

Ближче до вечора вівторка на сайті Білого Дому офіційно з’явилася спільна заява США та України, оформлена як «результати зустрічі експертних груп щодо Чорного моря». В заяві йдеться про наступне:

Сполучені Штати та Україна домовилися забезпечити безпечне судноплавство, виключити застосування сили та запобігти використанню комерційних суден у військових цілях у Чорному морі.

Сполучені Штати та Україна погодилися, що Сполучені Штати залишаються відданими допомозі у досягненні обміну військовополоненими, звільненні цивільних затриманих та повернення примусово переміщених українських дітей.

Сполучені Штати та Україна погодилися, що Сполучені Штати залишаються відданими допомозі у досягненні обміну військовополоненими, звільненні цивільних затриманих та повернення примусово переміщених українських дітей.

США та Україна домовилися розробити заходи з реалізації домовленості президента Трампа та президента Зеленського щодо заборони ударів по енергетичних об'єктах Росії та України.

Сполучені Штати та Україна вітають добрі послуги третіх країн з метою підтримки виконання енергетичних та морських угод.

Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть працювати над досягненням міцного та тривалого миру.

В комюніке окремо зазначено, що Сполучені Штати повторили обом сторонам конфлікту імператив Дональда Трампа про те, що «вбивства з обох сторін мають бути припинені, що є необхідним кроком на шляху до досягнення тривалого мирного врегулювання». США пообіцяли сприяти подальшим переговорам між сторонами для досягнення мирного врегулювання відповідно до домовленостей, досягнутих в Ер-Ріяді.

Одночасно на сайті Білого Дому з’явилася і версія результатів зустрічі експертних груп США та Росії. В ній привертає окрему увагу наступний пункт: «Сполучені Штати допоможуть відновити доступ Росії до світового ринку експорту сільськогосподарської продукції та добрив, знизити витрати на морське страхування та розширити доступ до портів і платіжних систем для таких операцій».

У «результатах зустрічі експертних груп Росії та США», які оприлюднив Кремль, зазначено, що забезпечення безпеки судноплавства в Чорному морі відбудеться тільки після реалізації низки російських вимог:

зняття санкційних обмежень з Россільгоспбанку та інших фінансових організацій, задіяних у забезпеченні операцій з міжнародної торгівлі продовольством (зокрема, рибопродукцією) та добривами, їх підключення до SWIFT та відкриття необхідних кореспондентських рахунків;

зняття обмежень на здійснення операцій торговельного фінансування;

зняття санкційних обмежень з компаній-виробників та експортерів продовольства та добрив, а також зняття обмежень на роботу страхових компаній з вантажами продовольства та добрив;

зняття обмежень на обслуговування в портах суден та санкцій із суден під російським прапором, задіяних у торгівлі продовольством та добривами;

зняття обмежень на постачання до Російської Федерації сільськогосподарської техніки, а також інших товарів, задіяних у виробництві продовольства та добрив.

При цьому незрозуміло – йдеться лише про санкції, запроваджені США, чи й іншими країнами.

На завтра у Зеленського запланована зустріч з президентом Франції Емануелем Макроном напередодні безпекового саміту, що відбудеться у Парижі 27 березня. Своє слово щодо врегулювання війни тепер мають сказати європейці.

Михайло Глуховський, «Главком»