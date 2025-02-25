Суд відмовив провідному медіа-агентству у доступі до заходів президента США

У Білому домі не раді журналістам Associated Press

Новинна агенція Associated Press не змогла через суд поновити своє право відвідувати заходи для преси, організовані командою президента США Дональда Трампа. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на BBC.

Позов журналістів розглядав суддя Тревор МакФадден, призначений на посаду саме Дональдом Трампом Суддя відмовився на час слухань тимчасово скасувати заборону співробітникам AP перебувати у Білому домі та на борту президентського літака Air Force One. Остаточний вирок має бути оголошений 20 березня.

Раніше пресслужба Трампа відмовила агентству Associated Press в акредитації на будь-які заходи за участю президента через принципову позицію редакції щодо того, що Мексиканська затока у матеріалах не буде перейменована на Американську. Журналісти стверджують, що президент таким чином порушив першу поправку до конституції США, яка гарантує свободу слова.

Адміністрація Трампа у відповідь на рішення суду нагадала, що вважає доступ у Білий дім «привілеєм, а не правом».

Главком повідомляв, що провідні державні установи США, включно з Пентагоном, ФБР та Держдепартаментом, отримали від очільника новоствореного Департаменту ефективності уряду Ілона Маска електронного листа із наказом надати перелік із п'яти власних досягнень на посаді (інакше департамент Маска погрожує звільненням). У відповідь на цей ультиматум керівники агенцій наказали посадовцям не виконувати вимоги Маска.

Раніше адміністрація президента Трампа скоротила співробітників Агентства з міжнародного розвитку (USAID). Роботу вже втратили тисячі людей.