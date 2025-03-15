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Трамп підписав указ про скорочення «Голосу Америки»

Аліна Самойленко
glavcom.ua
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Трамп підписав указ про скорочення «Голосу Америки»
Через підписання указу Трамп викликав обурення у активістів
фото з відкритих джерел

Некомерційна група активістів Комітет захисту журналістів розкритикувала цей наказ як «обурливий» і закликала членів Конгресу захистити «Голос Америки»

У п’ятницю президент США Дональд Трамп підписав указ про скорочення «Голосу Америки». План має на меті значною мірою ліквідувати фінансоване державою ЗМІ, а також такі програми, як Радіо Вільна Європа та Радіо Свобода. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Variety.

«Цей наказ продовжує скорочення тих елементів федеральної бюрократії, які президент визнав непотрібними», – йдеться в указі.

Некомерційна група активістів Комітет захисту журналістів розкритикувала цей наказ як «обурливий» і закликала членів Конгресу захистити «Голос Америки».

«Це обурливо, що Білий дім прагне знищити фінансоване Конгресом агентство, яке підтримує незалежну журналістику, яка кидає виклик наративам авторитарних режимів у всьому світі», – сказав Карлос Мартінес де ла Серна, програмний директор CPJ.

Активісти закликали лідерів Конгресу захистити це критично важливе агентство, яке надає новини без цензури в країнах, де преса обмежена.

«Голос Америки», який з 1942 року слугував тренувальним майданчиком для багатьох поколінь журналістів, працює через Агентство глобальних медіа США. Повідомляється, що видання працює більш ніж 40 мовами, щоб забезпечити «точне, об’єктивне висвітлення новин із США та всього світу».

У розпорядженні зазначено, що перераховані агентства, до яких також входять Міжвідомча рада США з питань бездомності, Міжнародний науковий центр Вудро Вільсона, Інститут музейних і бібліотечних послуг і Федеральна служба посередництва та примирення, повинні «зменшити виконання своїх статутних функцій і пов’язаного з ними персоналу до мінімальної кількості та функцій, які вимагаються законом».

Раніше ми писали, що президент США Дональд Трамп, у якого 10 онуків, має особливу прихильність до чотирирічного X Æ A-Xii, сина техномагната і глави Департаменту ефективності уряду Ілона Маска. Хлопчик, який є завсідником Білого дому загалом і Овального кабінету зокрема, засвітився під час перельоту глави держави з президентської резиденції у Вашингтоні до Мар-а-Лаго, пише «Главком» із посиланням на Daily Mail.

Трампа і Маска-молодшого репортери зняли, коли вони разом прямували до борту Marine Force One. Як видно на кадрах, малюк має дуже веселий вигляд і підстрибує на ходу, прямуючи Південною галявиною Білого дому. Потім президент допоміг дитині піднятися трапом, підтримуючи її. До них приєднався і батько хлопчика Ілон Маск.

Як пише Fox News, зворушливі фотографії президента Дональда Трампа, який разом із сином Ілона Маска прямує до літака, стали вірусними. 

Теги: журналіст президент наказ радіо Дональд Трамп Європа

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