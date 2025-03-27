Журналісти знайшли в інтернеті персональні дані посадовців адміністрації Трампа

Електронна адреса міністра оборони США та пароль до неї фігурує в понад 20 загальнодоступних витоках

Дані радника президента Майка Волца, координаторки розвідки Талсі Габбард та міністра оборони Піта Гегсета перебувають у вільному доступі

Журнал Der Spiegel виявив у вільному доступі номери телефонів і електронні адреси, а подекуди й паролі до поштових скриньок деяких топпосадовців адміністрації Трампа Дональда. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Der Spiegel.

Так, журналісти знайшли дані радника Трампа з національної безпеки Майка Волца, координаторки розвідки Талсі Габбард та міністра оборони Піта Гегсета.

Інформація була зібрана через комерційні пошукові системи людей та оприлюднені в мережі дані користувачів. Багато з цих номерів та адрес досі активно використовуються. Вони пов’язані з акаунтами в соціальних мережах Instagram, LinkedIn, Dropbox та додатками для трекінгу фізичної активності. Телефонні номери відповідають профілям у WhatsApp і Signal.

Зазначається, що через проблеми з безпекою ворожі спецслужби могли б отримати доступ до пристроїв посадовців шляхом встановлення шпигунських програм. Не виключено, що іноземні агенти могли стежити за спілкуванням, коли Габбард, Волц і Гегсет вели обговорення військового удару у чаті Signal.

Дані міністра оборони Гегсета журналісти знайшли через комерційний сервіс контактних даних, який зазвичай використовують компанії для маркетингу та підбору персоналу. Система видала номер мобільного та електронну адресу через посилання на його профіль у LinkedIn.

Нагадаємо, головного редактора The Atlantic Джеффрі Голдберга випадково додали до секретного чату адміністрації Трампа, де американські чиновники планували удари по єменських хуситах.

Білий дім доручив Департаменту ефективності Ілона Маска з’ясувати обставини приєднання редактора The Atlantic у секретний чат топпосадовців адміністрації президента США.

Раніше радник президента США з питань національної безпеки Майк Волц взяв на себе «повну відповідальність» за створення групового чату в Signal. Тим часом державний секретар Марко Рубіо вперше прокоментував скандал, пов’язаний із перепискою у Signal, визнавши, що сталася серйозна помилка.

До слова, помічника президента США з національної безпеки Майка Волца і голову Пентагону Піта Гегсета можуть відправити у відставку через скандал з витоком даних про удари США по Ємену.