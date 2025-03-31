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Трамп планує ввести нові мита для всіх країн

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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Трамп планує ввести нові мита для всіх країн
Трамп анонсував новий масштабний тарифний план
колаж: glavcom.ua

Президент США оголосить «День визволення», який стосуватиметься всіх країн

Президент США Дональд Трамп заявив, що взаємні тарифи, які він має оголосити 2 квітня, стосуватимуться всіх країн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Президент США під час спілкування з журналістами на борту літака Air Force One анонсував новий масштабний тарифний план, який назвав «Днем визволення».

Оприлюднити нові митні тарифи Трамп планує 2 квітня.

Радник Білого дому з питань економіки Кевін Хассетт раніше заявляв, що адміністрація зосередиться на тарифах щодо 10-15 країн з найгіршим торговельним дисбалансом, хоча він і не назвав їх.

Трамп заявив, що запровадить комплекс взаємних мит проти країн, які стягують мита з експорту США, пообіцявши, що вони будуть відповідати митам цих країн.

У лютому Трамп підписав меморандум, який наказав представникам торгівлі США пройти країну за країною та скласти список конкретних контрзаходів.

Минулого тижня він припустив, що може скоротити свої взаємні плани, можливо, запровадивши мита в деяких випадках за нижчими ставками, ніж країни, що стягують Сполучені Штати.

Нагадаємо, Президент США Дональд Трамп обіцяв нещадно боротися з мігрантами. В цьому короткому реченні – і хороша, і погана новина. З поганою новиною все зрозуміло: нова міграційна політика американської адміністрації б’є і по українцях. А хороша новина полягає в тому, що… Трамп є Трамп. В усьому, про що він каже, є елемент акторства. Це стосується як обіцянки завершити російсько-українську війну за 24 години, так і планів приєднати Гренландію абощо. З його наміром викинути з країни якомога більше мігрантів також не все просто. 

Президент США Дональд Трамп заявив, що український лідер Володимир Зеленський має намір відмовитися від угоди щодо рідкоземельних металів.

Трамп зазначив, що президент України зіткнеться з серйозними проблемами, якщо він дійсно відмовиться від цієї угоди.

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Теги: США Дональд Трамп

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