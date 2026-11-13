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Китайські військові стягнули десятки кораблів до Тайваню та Гуаму

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Китайські військові стягнули десятки кораблів до Тайваню та Гуаму
Військові кораблі Китаю під час маневрів у західній частині Тихого океану
Фото: Reuters

Тайванська влада вважає маневри підготовкою до обмеження доступу американських військ у регіон у разі можливого конфлікту

 

Наприкінці жовтня військово-морські сили Китаю перекинули десятки кораблів у води навколо Тайваню та західної частини Тихого океану, зокрема в напрямку американського острова Гуам. Тайванська влада розцінила ці маневри як загрозу регіональній безпеці та спробу відпрацювати блокування допомоги з боку США та їхніх союзників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

За даними агентства, до переміщення кораблів залучили сили трьох командувань Народно-визвольної армії Китаю. Військові судна діяли поблизу Тайваню та в західній частині Тихого океану, демонструючи можливості китайського флоту проводити масштабні операції далеко від власного узбережжя.

Міністр оборони Тайваню охарактеризував маневри як навчання з обмеження доступу до регіону. Йдеться про військову стратегію, за якої противнику намагаються перешкодити наблизитися до зони бойових дій або розгорнути там свої сили.

На думку тайванської сторони, Пекін таким чином відпрацьовує сценарій, за якого американські військові та їхні союзники не зможуть оперативно надати допомогу Тайваню в разі китайського нападу.

Китайська влада натомість заявляє, що переміщення військових кораблів є частиною звичайної бойової підготовки та не спрямоване проти конкретної держави.

Кому адресована демонстрація сили

За оцінкою Reuters, масштабні військово-морські маневри стали сигналом не лише для Тайваню, а й для США, Японії, Австралії та інших країн Індо-Тихоокеанського регіону.

Особливу увагу привернуло переміщення китайських кораблів у напрямку Гуаму. На цьому острові розташовані важливі американські військові об'єкти, які можуть відігравати значну роль у разі конфлікту навколо Тайваню.

Водночас опитані агентством аналітики не вбачають у маневрах безпосередньої ознаки неминучого нападу. За їхніми оцінками, китайське військове керівництво досі відновлюється після масштабних кадрових чисток серед генералів.

Чому ситуація навколо Тайваню важлива для світу

Можлива морська блокада Тайваню здатна порушити міжнародні торговельні маршрути та постачання високотехнологічної продукції.

Острів відіграє ключову роль у світовому виробництві передових напівпровідників, які використовують у смартфонах, комп'ютерах, автомобілях та сучасних системах озброєння.

Тайванська влада намагається переконати міжнародних партнерів, що безпека острова має стратегічне значення для світової економіки.

На цьому тлі тайванська компанія AerosoarX оголосила про співпрацю з українсько-британською UFORCE. Партнерство відбувається на тлі посилення уваги Тайваню до сучасних оборонних технологій та досвіду України у протидії безпілотникам.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про посилення морського тиску Китаю на Тайвань. У вересні 2026 року стало відомо, що Пекін почав регулярно направляти кораблі берегової охорони у води на схід від острова. За даними Bloomberg, китайська влада прагне зробити постійну присутність своїх суден у цьому районі звичною практикою.

Також «Главком» писав про масштабні військові навчання Китаю навколо Тайваню. Наприкінці грудня 2025 року Пекін оголосив про маневри за участю сухопутних військ, флоту, авіації та ракетних сил. Навчання передбачали бойові стрільби в п'яти районах навколо острова.

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Теги: Тайвань Тайвань новости Китай

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