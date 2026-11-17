Російська делегація прибула до Китаю із запізненням через обмеження авіарейсів у РФ

Російська делегація прибула до Китаю із запізненням через запровадження в Росії режиму «Килим», який передбачає тимчасові обмеження польотів. Затримка вплинула на графік представників Кремля напередодні саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російського журналіста Олександра Юнашева.

За словами журналіста, представники кремлівського пулу прилетіли до Китаю пізніше, ніж планували. Причиною стали обмеження авіасполучення в Росії, які запроваджують, зокрема, під час загрози атак безпілотників.

«Ми в Китаї! Прилетіли трохи пізніше запланованого – «Килим» впливає і на розклад кремлівського пулу», – написав Юнашев.

Журналіст поспілкувався з керівником Федеральної служби з військово-технічного співробітництва РФ Дмитром Шугаєвим, який також прибув до Китаю. Російський посадовець визнав, що затримки через повітряні обмеження вже стали звичними.

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«Уже, напевно, частково звикли. Звісно, це не додає позитивного настрою, але ми переживемо», – заявив Шугаєв.

Водночас чиновник позитивно оцінив роботу російської протиповітряної оборони, попри затримку рейсу.

«Вона працює дуже ефективно, це давно доведено. Впораємося», – сказав він.

Режим «Килим» у Росії застосовують для тимчасового обмеження використання повітряного простору. Зокрема, такі заходи запроваджують під час загрози атак безпілотників, що може спричиняти затримки та перенаправлення авіарейсів.

У повідомленні Юнашева не уточнюється, на скільки саме затримався літак російської делегації та в якому аеропорту були запроваджені обмеження. Також немає підтвердження, що затримка вплинула на заплановані переговори.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про підготовку переговорів Дональда Трампа, Володимира Путіна та Сі Цзіньпіна в Китаї. За інформацією Financial Times, зустріч запланована на 19 листопада в Шеньчжені, а сторони вирішили провести її без заздалегідь узгодженого порядку денного.

Також «Главком» писав про можливі окремі переговори Путіна й Трампа на саміті АТЕС. Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що Москва розраховує на особисту зустріч двох лідерів для обговорення війни в Україні. На момент заяви остаточної домовленості про такі переговори не було.

Крім того, «Главком» повідомляв, що Кремль пов'язує можливу участь Путіна в саміті G20 зі своїм візитом до Китаю. За словами Ушакова, подальші рішення Москви залежатимуть від результатів переговорів на саміті АТЕС.