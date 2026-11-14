Китай і США провели засідання напередодні зустрічі Сі та Трампа

Міністерство торгівлі Китаю не уточнило, чи вдалося сторонам досягти конкретних домовленостей

Китай і США провели перше засідання торговельної ради, на якому обговорили зниження мит і торгівлю сільськогосподарською продукцією, напередодні зустрічі лідерів Китаю та США наступного тижня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«Сторони провели відвертий, ґрунтовний та конструктивний обмін думками щодо реалізації результатів попередніх китайсько-американських економічних та торговельних переговорів, зокрема щодо мит, взаємної угоди про зниження мит за принципом «$30 млрд за $30 млрд», торгівлі сільськогосподарською продукцією та інших питань, що становлять взаємний інтерес», – зазначило міністерство торгівлі Китаю.

Міністерство не уточнило, чи вдалося сторонам досягти конкретних домовленостей. Водночас у відомстві додали, що Китай і США продовжать використовувати торговельну раду для врегулювання суперечностей та розширення співпраці.

Після вересневого саміту президентів Сі Цзіньпіна та Дональда Трампа у Вашингтоні сторони запропонували пакет взаємного зниження мит на загальну суму $60 млрд. Він передбачає, зокрема, імпорт Китаєм американської сільськогосподарської продукції приблизно на $17 млрд у 2024 році. Однак остаточно план ще не затверджений.

Як свідчить аналіз митних даних, проведений Reuters на початку цього місяця, закупівлі Китаєм американської сільгосппродукції, за винятком сої, цього року, ймовірно, сягнуть найнижчого рівня за сім років. Це відбувається попри домовленість про щорічний імпорт такої продукції на $17 млрд до 2028 року.

Пекін неодноразово закликав Вашингтон виконати домовленість про взаємне зниження мит на $60 млрд, називаючи це необхідною умовою для збільшення закупівель американської сільгосппродукції.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп, голова КНР Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін зустрінуться 19 листопада на полях саміту Азійсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у китайському Шеньчжені. Серед головних тем переговорів – контроль над ядерними озброєннями та війна в Ірані.

Також повідомлялося, що державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Китаю Ван І дійшли згоди щодо важливості переговорів на рівні лідерів в рамках будь-якого тристороннього саміту за участю Росії.