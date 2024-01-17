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Міноборони розірве останній контракт із компанією Гринкевича

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Міноборони розірве останній контракт із компанією Гринкевича
Міноборони хоче, щоб його визнали потерпілою стороною у справі проти компаній Гринкевича
фото з відкритих джерел

Наприкінці 2023 року компанія, що пов'язана з Гринкевичем отримала можливість постачати харчі для ЗСУ

Міністерство оборони вирішило розірвати останній контракт на постачання харчів для війська з однією з компаній львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича – «Трейд лайнс рітейл». Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Також відомство хоче, щоб його визнали потерпілою стороною у справі проти компаній підприємця, тож вирішило подати заяву до Державного бюро розслідувань.

Зазначаться, що наприкінці 2023 року «Трейд лайнс рітейл» на конкурсних торгах в системі Prozorro визнали переможцем на постачання харчів по одному з 30 контрактів для Збройних сил України.  Компанії вже надіслали всі документи для розірвання цього договору через «неможливість забезпечити поставки продуктів», зазначає відомство. 

У Міноборони додали, що, аби уникнути складнощів із харчовим забезпеченням, ще 16 січня на Prozorro оголосили інший конкурс на укладення контракту щодо постачання харчування для ЗСУ за процедурою прямих договорів.

До цього ДБР встановило, що компанії Гринкевича уклали низку договорів з Міноборони, за якими постачали низькоякісні товари. Це спричинило державі шкоди на понад 934 млн грн.

Нагадаємо, працівники Державного бюро розслідувань повідомили про підозру львівському бізнесмену, одному з найбільших постачальників Міністерства оборони та членам злочинної організації, які завдали державному бюджету України збитків на майже мільярд гривень. Раніше суд наклав арешт на майно бізнесмена Гринкевича.

Як повідомлялося, Ігоря Гринкевича звинувачують у розкраданні грошей на потреби військових. Завищені ціни на шоломи та бронежилети, відкриті кримінальні провадження, проблемні будівництва та не зовсім прозора благодійність – далеко не всі справи, у яких підозрюється Гринкевич та його рідні. Так, у мережі заявили, що син бізнесмена – Роман Гринкевич – інвестує великі гроші в кар'єру майбутньої дружини Соні Морозюк та подарунки для неї, і це можуть бути кошти його батька.

Також на виконання запиту Державного бюро розслідувань Нацагентство виявило та розшукало активи львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича та осіб, пов’язаних з його протиправною діяльністю. 

Читайте також: Гринкевичі. Династія, про яку говорить вся Україна
Теги: Міноборони ЗСУ харчування військові бізнесмен

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