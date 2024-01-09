Кому з політиків найбільше не довіряють українці? Соціологи назвали три прізвища

Петро Порошенко, Олексій Арестович та Юлія Тимошенко очолили антирейтинг політиків за підсумками 2023 року

Дослідження проводилося компанією Active Group

Антирейтинг політиків за підсумками 2023 року очолили Петро Порошенко, Олексій Арестович та Юлія Тимошенко. Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Active Group, повідомляє «Інтерфакс Україна».

Будь ласка, читайте текст після реклами

Згідно з результатами опитування, Петру Порошенко скоріше не довіряють або повністю не довіряють 75,7% українців. Повністю довіряють лідеру «Європейської солідарності» лише 5,2% опитаних.

Олексію Арестовичу скоріше не довіряють 14,4% та повністю не довіряють 55,5% опитаних, Юлії Тимошенко – 29% та 55,1% відповідно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Щодо лідерів опитування, то Президент України Володимир Зеленський наразі має найвищу довіру українців серед політиків, стосовно яких запитували соціологи. Станом на кінець грудня 2023 року Володимиру Зеленському довіряють понад 71% респондентів. На другому місці – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Йому скоріше довіряють 35,2% та повністю довіряють 20,9% респондентів.

Також, згідно результатів опитування, українці оптимістично налаштовані щодо 2024 року для України. Кількість опитаних, які вважають, що 2024 рік буде вдалим на 17,7% перевищує кількість тих, хто має протилежну точку зору.

3 фото На весь екран





Дослідження проводилося компанією Active Group.

Метод: анкетування громадян України віком 18 та більше років. Вибірка: 2000 (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 30 грудня 2023 р. Теоретична похибка дослідження не перевищує 2,2%.