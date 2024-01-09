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Кому з політиків найбільше не довіряють українці? Соціологи назвали три прізвища

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Кому з політиків найбільше не довіряють українці? Соціологи назвали три прізвища
Петро Порошенко, Олексій Арестович та Юлія Тимошенко очолили антирейтинг політиків за підсумками 2023 року
фото з відкритих джерел

Дослідження проводилося компанією Active Group

Антирейтинг політиків за підсумками 2023 року очолили Петро Порошенко, Олексій Арестович та Юлія Тимошенко. Про це йдеться в результатах соціологічного дослідження Active Group, повідомляє «Інтерфакс Україна».

Згідно з результатами опитування, Петру Порошенко скоріше не довіряють або повністю не довіряють 75,7% українців. Повністю довіряють лідеру «Європейської солідарності» лише 5,2% опитаних.

Олексію Арестовичу скоріше не довіряють 14,4% та повністю не довіряють 55,5% опитаних, Юлії Тимошенко – 29% та 55,1% відповідно.

Щодо лідерів опитування, то Президент України Володимир Зеленський наразі має найвищу довіру українців серед політиків, стосовно яких запитували соціологи. Станом на кінець грудня 2023 року Володимиру Зеленському довіряють понад 71% респондентів. На другому місці – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Йому скоріше довіряють 35,2% та повністю довіряють 20,9% респондентів.

Також, згідно результатів опитування, українці оптимістично налаштовані щодо 2024 року для України.  Кількість опитаних, які вважають, що 2024 рік буде вдалим на 17,7% перевищує кількість тих, хто має протилежну точку зору. 

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Дослідження проводилося компанією Active Group.

Метод: анкетування громадян України віком 18 та більше років. Вибірка: 2000 (репрезентативна за віком, статтю і регіоном України). Період збору даних: 30 грудня 2023 р. Теоретична похибка дослідження не перевищує 2,2%.

Теги: Петро Порошенко Юлія Тимошенко соцопитування міністр українці Володимир Зеленський Михайло Федоров Олексій Арестович

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