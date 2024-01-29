Допомога Україні у 2024 році: Японія назвала пріоритетні завдання

Sankei: Японія допоможе Україні у сфері медицини та сільського господарства

Влада Японії визначила пріоритетні напрями надання допомоги Україні на цей рік та на перспективу. Про це пише газета Sankei. Серед них гуманітарна допомога, дистанційна медицина, розвиток інформаційних та інформаційно-комунікаційних технологій, біотехнології, розвиток сільського господарства та тваринництва.

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Ці напрями розподілені за трьома основними платформами: термінове відновлення, відновлення економіки та нарощування продуктивності, формування базового середовища. Передбачається, що в ході конференції з просування економічного відновлення України, яка відбудеться в Японії 19 лютого, Токіо та Київ підпишуть близько 20 документів.

«Зокрема йдеться про співпрацю вартістю 10 мільярдів ієн для ствоерння системи телемедицини. Також серед напрямків роботи – створення іннваційних продуктів з використанням біотехнологій тощо. Уряд сприятиме державно-приватному співробітництву в семи пріоритетних сферах, включаючи цифрові технології, ІТ та ІКТ (інформаційні та комунікаційні технології)», – пише видання.

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Зазначається, зокрема, що японська сторона має намір поділитися з Україною новітніми досягненнями в галузі телемедицини, а також технологіями, пов'язаними з виробництвом та використанням відновлюваних джерел енергії, наприклад, біопалива. Крім того, Японія працюватиме над відновленням енергетичної та транспортної інфраструктури України.

Нагадаємо, Японія з початку повномасштабної війни в Україні, впровадила допомогу для українців. Торік Японія виділила для України 3,6 мільярда доларів. За словами японського заступника міністра фінансів з міжнародних питань – Масато Канда, цьогоріч Токіо продовжуватиме сприяти відновленню української економіки.